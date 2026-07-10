سفيرة البحرين بالقاهرة: أبطال المنتخب المصري كسبوا احترام العالم ومصدر فخر للعرب

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، تقديرها واعتزازها بما قدمه المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال مشاركته المشرفة في بطولة كأس العالم 2026.. وقالت: "إن الأداء البطولي خلال مبارياته في البطولة، جسّد روحًا قتالية استثنائية ومستوى فنيًا يليق بمكانة مصر الكروية".

وأضافت السفيرة زينل - في تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - "قد تنتهي المباريات بنتيجة، لكن تبقى المواقف والأداء والروح هي التي تصنع التاريخ.. لقد خسر المنتخب المصري النتيجة، لكنه كسب احترام العالم بأسره، وأثبت أنه قادر على منافسة كبار المنتخبات العالمية بندية وشجاعة وإصرار حتى صافرة النهاية".

وأعربت سفيرة البحرين بالقاهرة عن خالص التحية والتقدير إلى أبطال المنتخب المصري وجهازهم الفني وإلى الجماهير المصرية الوفية التي وقفت خلف منتخب بلادها بكل فخر.. مؤكدة أن ما تحقق في هذا المونديال يمثل مصدر اعتزاز ليس لمصر وحدها، بل لكل أبناء الوطن العربي، وأن هذا الأداء المشرف سيظل علامة مضيئة في تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة.