قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: فرنسا استحقت التأهل والمغرب دفع ثمن المبالغة في الدفاع
«يا عادل قولهم أحسن».. وزير الري يستعين بـ"إفيه شهير" للتوعية بالحفاظ على النيل
اتهام 8 أشخاص بالتخطيط لهجوم بطائرات مسيّرة وقناصة لاغتيال ترامب وفانس ونتنياهو
وزراء الشباب والرياضة والصحة والطيران المدني يستقبلون بعثة المنتخب المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
شرفتونا..استقبال جماهيري حاشد لمنتخب مصر بعد العودة من المشاركة في كأس العالم
روسيا .. إحباط مهاجمة مطار "روستوف - تسينترالني" العسكري بـ 13 مسيرة
مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء واشنطن إجراءات رفع سوريا من قائمة الإرهاب
الدفاع الروسية: تدمير 376 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات
حافلة المنتخب المصري تجوب مدينة العلمين الجديدة وسط استقبال جماهيري حاشد
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في هونج كونج مع اقتراب إعصار بافي من تايوان
نجوم منتخب مصر يلتقطون الصور التذكارية مع الجماهير فور وصولهم إلى مدينة العلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفيرة البحرين بالقاهرة: أبطال المنتخب المصري كسبوا احترام العالم ومصدر فخر للعرب

السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين
السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، تقديرها واعتزازها بما قدمه المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال مشاركته المشرفة في بطولة كأس العالم 2026.. وقالت: "إن الأداء البطولي خلال مبارياته في البطولة، جسّد روحًا قتالية استثنائية ومستوى فنيًا يليق بمكانة مصر الكروية".

وأضافت السفيرة زينل - في تغريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام - "قد تنتهي المباريات بنتيجة، لكن تبقى المواقف والأداء والروح هي التي تصنع التاريخ.. لقد خسر المنتخب المصري النتيجة، لكنه كسب احترام العالم بأسره، وأثبت أنه قادر على منافسة كبار المنتخبات العالمية بندية وشجاعة وإصرار حتى صافرة النهاية".

وأعربت سفيرة البحرين بالقاهرة عن خالص التحية والتقدير إلى أبطال المنتخب المصري وجهازهم الفني وإلى الجماهير المصرية الوفية التي وقفت خلف منتخب بلادها بكل فخر.. مؤكدة أن ما تحقق في هذا المونديال يمثل مصدر اعتزاز ليس لمصر وحدها، بل لكل أبناء الوطن العربي، وأن هذا الأداء المشرف سيظل علامة مضيئة في تاريخ المشاركات العربية في كأس العالم، وسيبقى مصدر إلهام للأجيال المقبلة.

السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يقترب من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

مفاجأة بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد وهبي

مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة

هاني أبو ريدة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

منتخب مصر

موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم

الاتحاد الارجنتينى

السرقة لن تمر مرور الكرام.. هاكر مصري يخترق القناة الإعلامية لاتحاد الكرة الأرجنتيني

سعر الدولار

أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن

منتخب مصر والارجنتين

جدل تحكيمي وسياسي يلاحق مباراة مصر والأرجنتين

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

ترشيحاتنا

مدحت صالح

الأوبرا تطلق فعالياتها الصيفية بالقاهرة والإسكندرية .. وتستعد لمهرجان القلعة الدولى 34

دنيا وإيمي سمير غانم

رمضان 2027 … تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل نيللي وشريهان

مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن

أم كلثوم تضيء خشبة مسرح "جرش" في يوبيله الأربعيني

بالصور

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد