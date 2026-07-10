ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

أشاد ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، بما يقدمه منتخب الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم، مؤكداً أن الفريق يظهر شخصية قوية وروحاً قتالية كبيرة داخل الملعب، وهو ما يميز لاعبيه في مختلف البطولات.

وقال بونو، خلال مقابلة صحفية عقب المباراة، إن المنتخب الأرجنتيني يعتمد على اللعب بروح عالية وإصرار واضح، مشيراً إلى أن هذه السمات كانت حاضرة بقوة في مشواره بالبطولة الحالية، وأسهمت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

إشادة خاصة بليونيل ميسي

وخص بونو قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بإشادة كبيرة، مؤكداً أنه أعجب بالطريقة التي تعامل بها مع أحداث المباراة الأخيرة، خاصة بعد إهداره ركلة جزاء، إذ لم يتأثر نفسياً وعاد سريعاً لقيادة فريقه بكل قوة حتى نهاية اللقاء.

وأوضح حارس المغرب أن ميسي يقدم في هذه البطولة نسخة مختلفة، تتسم بالتحرر والثقة والطاقة الكبيرة، معتبراً أن ما يقدمه يعكس قيمته الحقيقية كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأضاف أن استمرار ميسي في تقديم هذا المستوى رغم تقدمه في العمر يمنح الجماهير متعة كبيرة، مؤكداً أنه لا يزال يصنع الفارق ويقود فريقه في أصعب اللحظات، وهو أمر يستحق كل التقدير.

كما حرص بونو على تهنئة ميسي وجميع لاعبي منتخب الأرجنتين، خاصة أصدقاءه داخل الفريق، متمنياً لهم التوفيق فيما تبقى من مشوار البطولة.

بونو يكشف سر التصدي لركلة جزاء مبابي

وتحدث بونو أيضاً عن ركلة الجزاء التي نجح في التصدي لها أمام كيليان مبابي، موضحاً أن خطته اعتمدت على التريث وعدم كشف قراره مبكراً، من أجل إدخال المهاجم في حالة من التردد قبل لحظة التسديد.

وأشار إلى أنه كان يدرك أن مبابي يراقب تحركاته، لذلك حاول استخدام عنصر التمويه حتى اللحظة الأخيرة، قبل اختيار الاتجاه المناسب، مؤكداً أن هذا النوع من المواقف يعتمد على الخبرة والهدوء والتركيز، إلى جانب قراءة أسلوب المنافس.

واختتم بونو تصريحاته بالتأكيد أن أكثر ما لفت انتباهه في البطولة هو الروح القتالية والعزيمة الكبيرة التي أظهرها ليونيل ميسي، معتبراً أنها كانت أحد أبرز أسباب نجاح المنتخب الأرجنتيني حتى الآن.