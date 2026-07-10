القبض على كهربائي جذب ابنه من طليقته وطرحه أرضا في بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على كهربائي، بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يجذب نجله من طليقته ويدفعه أرضًا بأحد شوارع محافظة الجيزة، في واقعة أثارت حالة من الجدل.

وفور رصد الفيديو، بدأت الأجهزة الأمنية في فحص الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ما حدث جاء نتيجة خلافات قائمة بينه وبين طليقته، بعدما حاولت اصطحاب نجلهما من أمام محل سكنهما دون علمه.

وأشارت التحريات إلى أن الواقعة لم تتجاوز إطار الخلاف الأسري بين الطرفين، حيث غادرت الأم المكان عقب المشادة دون اصطحاب الطفل، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق



