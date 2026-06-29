اتهموه بالسرقة.. القبض على صاحب ورشة سيارات وشقيقه لتعـ ذيب طفـ ل في المنوفية

أعلنت وزارة الدخلية، أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بتعذيب أحد الأطفال وإحداث إصابته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفل "سن 13" - مقيم بدائرة المركز) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالإنتقال وسؤاله إتهم (أحد الأشخاص وشقيقه "مالكى ورشة إصلاح سيارات يعمل طرفهما") لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب إتهامهما له بسرقة مبلغ مالى من ذات الورشة.

تم ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.