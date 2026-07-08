مصرع طفلة وإصابة أخرى في حادث تصادم بمنطقة الحرس الوطني ببنها

لقيت طفلة مصرعها، فيما أُصيبت أخرى بإصابات بالغة إثر تعرضهما للدهس أسفل عجلات سيارة نصف نقل بمنطقة الحرس الوطني بطريق السكة الحديد بمدينة بنها في حادث مأساوي أثار حالة من الحزن بين الأهالي.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل جثمان الطفلة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق بينما نُقلت الطفلة المصابة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة في الحادث، كما تم ضبط قائدها واقتياده إلى مركز شرطة بنها، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي تولت التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.