إنجاز جديد لجامعة بنها الأهلية بالحصول على 3 شهادات جودة دولية

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حصول الجامعة على 3 شهادات دولية لأنظمة الإدارة المتكاملة (ISO)، لتصبح أول جامعة أهلية في مصر تحصل على شهادات الجودة الإدارية الدولية، في إنجاز يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الإداري.



وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة حصلت على شهادات دولية في مجالات إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها الجامعة منذ انطلاقها ، استهدفت بناء مؤسسة أكاديمية حديثة تعتمد على الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، ونشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وأضاف " السعيد " أن الجامعة نجحت في جعل الجودة جزءا أساسيًا من منظومة العمل المؤسسي، وهو ما انعكس على رفع كفاءة الأداء الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الشهادات يؤكد تكامل المنظومة المؤسسية للجامعة رغم حداثة تأسيسها، ويعزز قدرتها على مواصلة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.

ووجه الدكتور جمال السعيد التهنئة إلى مجلس الجامعة ومنسوبيها، مشيدا بجهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم ثقافة الجودة والتحسين المستمر بما يواكب رؤيتها الاستراتيجية نحو الريادة والتميز المؤسسي.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، أن حصول الجامعة على شهادات الإدارة المتكاملة يعكس نجاحها في بناء منظومة إدارية متطورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويجسد تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التطوير المستدام.

وأوضح رئيس الجامعة أن الشهادات تشمل ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والتي منحتها مؤسسة QAS International، باعتبارها من أبرز المعايير الدولية المعنية بقياس كفاءة نظم الإدارة، وتعزيز جودة الأداء، ودعم الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحصول على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التميز المؤسسي، ويؤكد نجاحها في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الجودة ترتكز على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة العمليات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واستدامة التميز.

وكان الدكتور تامر سمير قد تسلم شهادات الجودة الدولية الثلاث بحضور نواب رئيس الجامعة ومديري البرامج الأكاديمية، وأمين عام الجامعة، والمشرف على مكتب الجودة الإدارية، ومديري الإدارات المختلفة.