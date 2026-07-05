قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ30 مليون شيكل.. إسرائيل تخطط لإقامة فنادق في الضفة الغربية
حكومة الاحتلال: خطة بـ27 مليون شيكل لتشجيع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة
4 قيادات نسائية تزرن البحيرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة
أيمن يونس: ميسي لاعب "ملموس".. ودفاع الأرجنتين ثغرة واضحة لمنتخب مصر
قرار مفاجئ يهز Arattai.. منافس واتساب الهندي يهاجم ميزة أسماء المستخدمين
وزارة التموين توضح طريقة إعادة التشغيل البطاقات.. وياسمين عز تنفعل بسبب الأهلي والزمالك.. ومفاجأة بشأن الذهب.. أخبار التوك شو
الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الإنترنت الثابت والمحمول
بعد انتشار العقارب في بعض المناطق. أعراض اللدغة والإسعافات الأولية المنقذة للحياة
أزمة تواجه منتخب السنغال للعودة لـ داكار
روسيا تعلن تدمير جسر استراتيجي في أوكرانيا وتواصل التقدم على جميع المحاور
شوبير يكشف تفاصيل رحيل تريزيجيه عن الأهلي
الأزهر: دعاء المسلم ليس في الشدائد والملمات فقط وإنما يجتهد على كل حال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز جديد لجامعة بنها الأهلية بالحصول على 3 شهادات جودة دولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حصول الجامعة على 3 شهادات دولية لأنظمة الإدارة المتكاملة (ISO)، لتصبح أول جامعة أهلية في مصر تحصل على شهادات الجودة الإدارية الدولية، في إنجاز يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز الإداري.


وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة حصلت على شهادات دولية في مجالات إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والسلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة رؤية استراتيجية تبنتها الجامعة منذ انطلاقها ، استهدفت بناء مؤسسة أكاديمية حديثة تعتمد على الحوكمة الرشيدة، وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، ونشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر.
وأضاف " السعيد " أن الجامعة نجحت في جعل الجودة جزءا أساسيًا من منظومة العمل المؤسسي، وهو ما انعكس على رفع كفاءة الأداء الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الشهادات يؤكد تكامل المنظومة المؤسسية للجامعة رغم حداثة تأسيسها، ويعزز قدرتها على مواصلة التطوير وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والتميز.
ووجه الدكتور جمال السعيد التهنئة إلى مجلس الجامعة ومنسوبيها، مشيدا بجهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استمرار الجامعة في دعم ثقافة الجودة والتحسين المستمر بما يواكب رؤيتها الاستراتيجية نحو الريادة والتميز المؤسسي.
من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، أن حصول الجامعة على شهادات الإدارة المتكاملة يعكس نجاحها في بناء منظومة إدارية متطورة تتوافق مع أفضل المعايير الدولية، ويجسد تكامل الجهود بين مختلف قطاعات الجامعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التطوير المستدام.
وأوضح رئيس الجامعة أن الشهادات تشمل ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، والتي منحتها مؤسسة QAS International، باعتبارها من أبرز المعايير الدولية المعنية بقياس كفاءة نظم الإدارة، وتعزيز جودة الأداء، ودعم الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحصول على هذه الشهادات يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التميز المؤسسي، ويؤكد نجاحها في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الجودة ترتكز على التحسين المستمر، وإدارة المخاطر، ورفع كفاءة العمليات، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية واستدامة التميز.
وكان الدكتور تامر سمير قد تسلم شهادات الجودة الدولية الثلاث بحضور نواب رئيس الجامعة ومديري البرامج الأكاديمية، وأمين عام الجامعة، والمشرف على مكتب الجودة الإدارية، ومديري الإدارات المختلفة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

امام عاشور

نجم الزمالك السابق: بعيدًا عن الانتماءات .. إمام عاشور الأفضل ويستحق 100 مليون

هيثم حسن

مُحلل رياضي: موقف هيثم حسن «سليم».. وتأخر تغيير الجنسية الرياضية حرمه من أول مباراتين

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

"الفاو": التعاونيات ركيزة لتعزيز صمود المجتمعات الريفية في لبنان

تركيا

تركيا تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد