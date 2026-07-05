ثانى حالة إغماء بالقليوبية .. نقل طالبة للمستشفى بعد اصابتها داخل لجنة بشبرا الخيمة

أصيبت طالبة بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية للطالبة داخل اللجنة، قبل أن يتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما استكملت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.



من ناحية اخرى تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، انتظام أعمال الامتحانات.



واستمع المحافظ إلى عرضٍ تفصيلي قدمه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، حول الموقف التنفيذي لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، متضمنًا انتظام سير اللجان، وآليات عمل غرفة العمليات المركزية، ومستوى التنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مستجدات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.



كما أجرى محافظ القليوبية اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئيس غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات شهادة الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات بالمحافظة، ومتابعة الموقف العام للجان، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.