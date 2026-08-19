كيف يؤثر المشهد السياسي على الوضع الاقتصادي؟.. خبير يوضح

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن المشهد السياسي بشكل عام ينعكس بصورة مباشرة على المشهد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر وقطر تتعاملان مع عدد من الملفات على المستوى السياسي، سواء فيما يتعلق بغزة أو إيران أو غيرها، وهو ما ينعكس بدوره على العلاقات الثنائية، خاصة في الشق الاقتصادي.

وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، أن الاستثمارات القطرية تواجه تحديات، سواء على المستوى الداخلي، في ظل التصادم المباشر مع تقلبات الأحداث في مواجهة إيران، أو على المستوى الدولي، حيث تشهد الاستثمارات القطرية مراجعة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأضاف أن الاقتصاد اليميني لم يعد أفضل حل للاستثمار فيه، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع جهود مصر لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مصر للعام الرابع على التوالي تُعد من أفضل الدول داخل القارة الأفريقية جذبًا للاستثمارات، مؤكدًا أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات، في حين يبحث الجانب القطري عن فرص استثمارية كبيرة بعيدًا عن مناطق الأزمات.