هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: ضوء أخضر من إدارة ترامب لسياسة الاغتيالات في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية، أنّ هناك ضوء أخضر من إدارة ترامب لسياسة الاغتيالات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكشف الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، عن حجم الضغوط التي تتعرض لها المستشفيات، مؤكدًا أن الوضع الصحي داخل القطاع وصل إلى مرحلة مأساوية بسبب نقص الاحتياجات الأساسية. وأوضح أن المستشفيات استقبلت أعدادًا من الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات، بينما تعاني في الوقت نفسه من نقص كبير في أدوية أساسية ومستلزمات طبية، فضلًا عن احتياجات تشغيلية ضرورية لاستمرار تقديم الخدمة.

مدير صحة غزة يكشف تطورات الأوضاع الصحية

قال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن القطاع الصحي يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة نتيجة النقص الكبير في الموارد الطبية والمستلزمات الضرورية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية.