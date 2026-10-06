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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لكل أم وأب.. كيف تحتفل بذكرى نصر 6 أكتوبر مع أطفالك؟ أفكار بسيطة تغرس حب الوطن

٦ اكتوبر
٦ اكتوبر
ريهام قدري

مع حلول ذكرى 6 أكتوبر، تحرص الأسر المصرية على الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ويمكن للأم والأب تحويل هذه المناسبة الوطنية إلى فرصة مميزة لقضاء وقت ممتع مع الأطفال، وفي الوقت نفسه تعريفهم بتاريخ وطنهم وغرس قيم الانتماء والشجاعة والتضحية بطريقة تناسب أعمارهم.

ولا يشترط أن يكون الاحتفال كبيرًا أو مكلفًا، فبعض الأفكار البسيطة داخل المنزل يمكن أن تجعل اليوم ذكرى مميزة للأطفال، وتساعدهم على فهم أهمية المناسبة بشكل سهل وبعيد عن الأسلوب التقليدي.

احكِ لطفلك قصة نصر أكتوبر بطريقة بسيطة

يمكن للأب أو الأم تخصيص وقت للحديث مع الأطفال عن نصر أكتوبر، وشرح ما حدث بأسلوب بسيط يتناسب مع أعمارهم، مع التركيز على معاني الشجاعة والتعاون وحب الوطن.

ويفضل استخدام كلمات سهلة والابتعاد عن التفاصيل التي قد تكون غير مناسبة للأطفال الصغار، مع ترك مساحة لهم لطرح الأسئلة والتعبير عن أفكارهم.

شاهدي مع أطفالك محتوى مناسبًا عن نصر 6 أكتوبر

يمكن اختيار فيلم وثائقي قصير أو مادة تعليمية مناسبة للأطفال تتناول نصر أكتوبر، ثم مشاهدة المحتوى معًا ومناقشته بعد ذلك.

ويمكن للأبوين سؤال الأطفال عما تعلموه، وما أكثر شيء لفت انتباههم، حتى يتحول المشاهدة إلى نشاط عائلي تفاعلي وليس مجرد مشاهدة أمام الشاشة.

نشاط الرسم والتلوين

من الأفكار البسيطة التي يمكن تنفيذها مع الأطفال في المنزل إعداد أوراق وألوان وطلب رسم علم مصر أو رسم مشهد يعبر عن حب الوطن.

ويمكن للأبوين مشاركة الأطفال في الرسم، ثم تعليق الأعمال في مكان واضح داخل المنزل، لتشجيعهم على المشاركة والاحتفال بالمناسبة بطريقة تناسب أعمارهم.

اصنعوا علم مصر معًا

يمكن استخدام الورق والألوان في إعداد علم مصر بشكل بسيط، مع تعريف الطفل بألوان العلم ومساعدته على تنمية مهاراته اليدوية.

ويمكن أن يصبح النشاط فرصة للحديث عن معنى الاحتفال بالمناسبات الوطنية وأهمية تقدير تاريخ الوطن.

مسابقة عائلية عن نصر أكتوبر

يمكن للأم والأب إعداد مجموعة من الأسئلة البسيطة للأطفال، مع اختيار الأسئلة وفقًا لأعمارهم، وتحويلها إلى مسابقة عائلية ممتعة.

ويمكن تقديم جوائز رمزية للفائزين، مثل كتاب أو لعبة بسيطة، بهدف تشجيع الأطفال على التعلم والمشاركة.

خصصوا وقتًا للعائلة

يمكن استغلال يوم 6 أكتوبر لقضاء وقت عائلي بعيدًا عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، من خلال تناول وجبة معًا، أو الخروج في نزهة، أو تنظيم جلسة عائلية للحديث عن ذكريات المناسبات الوطنية.

علم طفلك قيمة التضحية والانتماء

ولا يقتصر دور الأسرة في ذكرى 6 أكتوبر على تعريف الأطفال بالحدث التاريخي، وإنما يمكن استغلال المناسبة للحديث عن قيم مهمة مثل الشجاعة، التعاون، تحمل المسؤولية، مساعدة الآخرين، والحفاظ على الوطن.

وبهذه الطريقة تصبح ذكرى نصر أكتوبر مناسبة تجمع الأسرة المصرية حول لحظات من الفخر والتعلم والمرح، وتساعد الأطفال على التعرف إلى تاريخ وطنهم بطريقة بسيطة وقريبة من عالمهم.

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