شهد يوم الجمعة العديد من المباريات سواء على المستوى المحلي أو العالمي ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ابرز نتائج تلك المباريات.

سيراميكا يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس مصر

حسم فريق سيراميكا كليوباترا تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة موسم 2026-2027.

سيراميكا يخطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس مصر

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والندية، حيث نجح سيراميكا كليوباترا في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، قبل أن ينتفض كهرباء الإسماعيلية في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ويدرك التعادل، لتمتد المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وافتتح نيتس جراديشار التسجيل لصالح سيراميكا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف صديق إيجولا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وعلى الجانب الآخر، قلص أدهم عبد الله الفارق لصالح كهرباء الإسماعيلية من ركلة جزاء، ثم نجح كريم أشرف في تسجيل هدف التعادل خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الشوط الإضافي الثاني، تمكن مروان عثمان من تسجيل هدف الانتصار لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 114، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وضرب سيراميكا كليوباترا موعدًا مع فريق زد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، في الوقت الذي شهدت فيه المواجهة الظهور الأول لمؤمن سليمان على رأس القيادة الفنية للفريق.

أهلي جدة يفوز على النصر

حقق أهلي جدة فوزا ثمينا على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة والمؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم النصر عن طريق نجمه كريستيانو رونالدو في الدقيقة 14 والذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 17، ورد أهلي جدة بثلاثية عن طريق كل من: جالينو في الدقيقة 45 وإيفان توني في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وروجير إيبانيز في الدقيقة 75.

ورفع أهلي جدة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد النصر عند 28 نقطة بالمركز الثالث.

المغرب تضرب فيجي بسداسية

استهل المنتخب المغربي تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، بتحقيق فوز كبير على نظيره منتخب فيجي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقدم منتخب المغرب عرضًا هجوميًا قويًا، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليترجم تفوقه إلى سداسية نظيفة، ويحقق بداية مثالية في مشواره بالمونديال.

إسماعيل العود يفتتح أهداف المغرب

ولم ينتظر المنتخب المغربي طويلًا لافتتاح التسجيل، بعدما أحرز إسماعيل العود الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف إبراهيم الرباج الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، ليمنحا أسود الأطلس أفضلية مبكرة خلال المواجهة.

واستمر الضغط المغربي على دفاع منتخب فيجي، حتى تمكن عمران طلعي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب بثلاثية نظيفة.

زياد باها يسجل ثنائية

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه، ونجح زياد باها في تسجيل الهدف الرابع بالدقيقة 49، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الخامس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

واختتم رامي لقماني سداسية أسود الأطلس بعدما سجل الهدف السادس في الدقيقة 85، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة بفوز كبير على فيجي بنتيجة 6-0.

وبهذا الانتصار، حصد منتخب المغرب أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، ووجه رسالة قوية لمنافسيه في البطولة، بعدما قدم أداءً هجوميًا مميزًا في ظهوره الأول.

انتهت مباراة السنغال وكرواتيا، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المنتخبين، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما.

وجاء هدف كرواتيا عن طريق لوكا بارتولوفيتش في الدقيقة 8.

فيما جاء هدف التعادل لأسود التيرانجا في الدقيقة 45+1 عن طريق سيجا مبودجي.

وشهدت الدقيقة 42، حصول عبده ديالو، لاعب منتخب السنغال على بطاقة حمراء.

كوت ديفوار تهزم أوزبكستان بثنائية

وحقق منتخب كوت ديفوار للناشئين فوزًا مهمًا على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA قطر 2026.

كوت ديفوار تهزم أوزبكستان بثنائية

واحتضن ملعب أسباير 8 بالعاصمة القطرية الدوحة المواجهة، التي شهدت إثارة وندية بين المنتخبين، قبل أن يحسم منتخب كوت ديفوار اللقاء لصالحه بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

وبدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بقوة، ونجح هيوبرت ياو في افتتاح التسجيل مبكرًا بالدقيقة السابعة، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب أوزبكستان من العودة إلى المباراة، بعدما سجل محمد حكيموف هدف التعادل في الدقيقة 51، لتشتعل المواجهة بين المنتخبين.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح عباس ديراسوبا في تسجيل هدف الفوز لمنتخب كوت ديفوار بالدقيقة 88، ليمنح منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، خلف منتخب إيطاليا المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد منتخبا جامايكا وأوزبكستان ضمن المجموعة ذاتها.

ويأمل منتخب كوت ديفوار في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الجولات المقبلة، والمنافسة بقوة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مونديال الناشئين 2026.

إسبانيا تسحق الصين بخماسية

حقق منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا فوزًا عريضًا على نظيره الصيني بنتيجة 5-0، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر.

إسبانيا تضرب الصين بخماسية نظيفة في افتتاح مشوارها بمونديال الناشئين

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللقاء، لينجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدفين، بعدما افتتح باسكير التسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تونكارا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني تفوقه، ليعزز إيميكا النتيجة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 73 و79، قبل أن يختتم تروجيلانو خماسية الماتادور الصغير في الدقيقة 85، مؤكدًا تفوق إسبانيا وحصدها أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبهذا الفوز، يتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب الصين في المركز الأخير دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

إيطاليا تسحق جامايكا بسداسية

واستهل منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر، بفوز عريض على نظيره الجامايكي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة.

وأقيمت المباراة على ملعب أكاديمية أسباير، الملعب رقم 3، وفرض المنتخب الإيطالي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ليترجم تفوقه إلى ستة أهداف دون رد، محققًا بداية قوية في البطولة.

كروتشي يقود انتفاضة إيطاليا بثنائية مبكرة

بدأ المنتخب الإيطالي مهرجان الأهداف مبكرًا عن طريق فيديريكو كروتشي، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وواصل منتخب إيطاليا ضغطه الهجومي، ليتمكن دييغو بيريلو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34، قبل أن تتلقى جامايكا ضربة جديدة بعدما سجل جاهماري نولان هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيطاليا برباعية نظيفة.

هدفان في الشوط الثاني يكملان السداسية

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإيطالي تفوقه، ونجح جيويلي جياماتي في تسجيل الهدف الخامس بالدقيقة 56، ليؤكد استمرار السيطرة الإيطالية على المباراة.

واختتم توماس كوريليانو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 78، لتنتهي المواجهة بفوز إيطاليا على جامايكا بنتيجة 6-0.

إيطاليا تحصد أول 3 نقاط في المجموعة الخامسة

وبهذا الانتصار الكبير، حصد منتخب إيطاليا تحت 17 عامًا أول ثلاث نقاط له في مشواره بكأس العالم للناشئين، واعتلى صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا، مستفيدًا من فارق الأهداف الكبير.

في المقابل، تلقى منتخب جامايكا خسارة ثقيلة في بداية مشواره بالبطولة، ليصبح مطالبًا بتصحيح مساره خلال مبارياته المقبلة من أجل المنافسة على التأهل إلى الأدوار التالية.

منتخب مالي يفوز على نيوزيلندا

وحقق منتخب مالي للناشئين الفوز في بداية مشواره في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً بقطر امام نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على ملاعب منطقة "أسباير" بالعاصمة الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة.

وأحرز هاليدو مايجا الهدفين الاول والثاني لمنتخب مالي.

وأضاف ماكان ساكو الهدف الثالث.

وتضم المجموعة منتخبي بلجيكا وفيتنام.