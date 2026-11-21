كشف مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توجهات جديدة داخل اتحاد الكرة لتنظيم العمل الإعلامي والفني داخل المنتخبات الوطنية، من خلال إضافة بنود واضحة إلى عقود المديرين الفنيين، تتعلق بضوابط التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب وضع مدونة للسلوك الإعلامي تشمل جميع العاملين داخل المنظومة.



ضوابط جديدة للخطاب الإعلامي داخل اتحاد الكرة



وقال مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق»، إن اتحاد الكرة يسعى إلى وضع قواعد محددة لتنظيم الخطاب الإعلامي، بحيث لا تقتصر هذه الضوابط على المديرين الفنيين للمنتخبات فقط، ولكن تشمل أيضًا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وكل العاملين داخل المنظومة.



وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد أسلوب التعامل الإعلامي، ووضع إطار واضح للتصريحات التي تصدر عن المسؤولين والأجهزة الفنية، بما يحافظ على استقرار المنتخبات ويمنع تضارب التصريحات خلال المرحلة المقبلة.



شرط فني في عقود مدربي المنتخبات



وفي سياق آخر، كشف أبو زهرة عن اتجاه اتحاد الكرة لإضافة شروط فنية محددة في عقود المديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية، تتعلق بضرورة تحقيق نتائج قوية في البطولات الكبرى.



وأشار إلى أن التصور المطروح يتضمن ضرورة وصول المنتخبات المصرية إلى الدور نصف النهائي، أو المربع الذهبي، في بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم، باعتبار ذلك هدفًا أساسيًا لتقييم عمل الأجهزة الفنية.



وتأتي هذه التوجهات في إطار رغبة اتحاد الكرة في وضع معايير واضحة للمحاسبة الفنية، وربط التعاقدات بالأهداف والنتائج المنتظرة من الأجهزة الفنية، بما يضمن وجود رؤية محددة لتطوير المنتخبات الوطنية والمنافسة على الألقاب القارية والدولية.