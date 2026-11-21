كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الأهلي سيتحمل تكاليف استقدام طاقم التحكيم الأجنبي لإدارة مباراته المرتقبة أمام بيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الأهلي هو من تقدم بطلب استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، بينما لم يتقدم نادي بيراميدز بطلب مماثل، وهو ما يعني تحمل النادي الأحمر تكاليف الطاقم التحكيمي بالكامل.

السلفادوري إيفان بارتون حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، قد استقرت على تعيين الحكم السلفادوري الدولي إيفان بارتون لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز.

ويتمتع بارتون بخبرات تحكيمية دولية، بعدما حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2018، وسبق له المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، كما أدار أربع مباريات في نسخة كأس العالم 2026، من بينها مواجهة نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدد من المباريات في البطولات القارية والدولية.

تعرف على طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز

ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة إيفان بارتون حكمًا للساحة، ويعاونه كل من ديفيد مورا وهنري بوبيرو، بينما يتولى فيل بيرتو مارتنيز مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، يتواجد كل من إيسماعيل كورنيخو وسعيد مارتنيز، وهما من هندوراس.

وتأتي الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في ظل أهمية المواجهة بين الأهلي وبيراميدز، نظرًا لتأثير نتيجتها على صراع المنافسة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.