حرص النادي الأهلي على تحفيز نجمه إمام عاشور، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، من خلال رسالة خاصة تحمل إشادة بقدرات اللاعب وإمكاناته الفنية، في إطار الدعم المعنوي الذي يحظى به قبل اللقاء المرتقب.

الأهلي يحفز إمام عاشور بطريقته الخاصة قبل مواجهة بيراميدز

ونشر الأهلي رسالة عبر منصاته الرسمية، أشاد خلالها بإمام عاشور، واصفًا إياه بعبارة: «إمام عاشور متعة كروية في حد ذاته»، في إشارة إلى المهارات الفنية والإمكانات الكبيرة التي يمتلكها لاعب وسط الفريق الأحمر.

وتأتي رسالة الأهلي في توقيت مهم، قبل مواجهة بيراميدز، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة المنافسة بين الفريقين ورغبة كل منهما في تحقيق الفوز.

ويُعد إمام عاشور أحد العناصر المؤثرة في تشكيل الأهلي، بفضل قدراته الهجومية ومهاراته في التحرك وصناعة الفرص والتسجيل، وهو ما يجعله أحد الأوراق التي يعول عليها الفريق في المواجهات الكبرى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز يوم الاثنين المقبل في بطولة الدوري ومن المنتظر أن تشهد قائمة الأهلي عودة إمام عاشور بعد فترة من الاستبعاد.