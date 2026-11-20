أعلن محافظ المنيا عماد كدواني، افتتاح المسجد القديم بقرية الغرباوي بمركز بني مزار، ومسجد الأولياء بقرية بهدال بمركز المنيا، وذلك في إطار خطة لإعمار بيوت الله وتطويرها، وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الجمعة - أن افتتاح المساجد يمثل إضافة مهمة للمنظومة الدينية والخدمية بالقرى، ويعكس اهتمام الدولة بتهيئة المساجد لتكون منارات للعبادة ونشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب دورها في تعزيز الوعي الديني والمجتمعي، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في رعاية بيوت الله والارتقاء برسالتها الدعوية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الاوقاف بمحافظة المنيا، الدكتور عمر خليفة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المساجد، من خلال أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتطوير، وفقا لخطة تستهدف إعمار بيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين، بالتوازي مع تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد.