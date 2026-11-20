قال الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، إن جماعة الإخوان تسعى إلى إسقاط الدول بمؤسساتها وشعوبها، وليس مجرد إسقاط الأنظمة أو الحكومات، من خلال نشر الفوضى وإحلال سلطات وجماعات بديلة محل مؤسسات الدولة القائمة.

مشروع الإخوان يقوم على الفوضى وإعادة تشكيل السلطة

وأوضح المرشدي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، أن فكرة إسقاط الدول تقوم على إحداث حالة من الفوضى الشاملة، تمهيدًا لإزالة المؤسسات والسلطات الموجودة وإقامة سلطة جديدة بديلة عنها.

وأضاف أن هذا التوجه يرتبط بأفكار تسعى إلى إلغاء مفهوم الدولة ومؤسساتها، وإحلال جماعات فاعلة وميليشيات تتولى إدارة شؤون المجتمع بدلًا من السلطات القائمة.

وأشار إلى أن هذه الأفكار ترتبط بما يُعرف بالفكر الأناركي، الذي ظهر في الفكر الغربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، لافتًا إلى أن الجماعات التي تتبنى هذا التوجه تسعى إلى تطبيق تصورات تقوم على إزالة الدولة ومؤسساتها وإقامة نظام بديل.

وتابع المرشدي أن الهدف من هذه التحركات لا يقتصر على تغيير الحكومة أو السلطة السياسية، وإنما يمتد إلى إعادة تشكيل نظام الحكم وإقامة ما وصفه بالولاية والخلافة، وفقًا للتصور الذي تتبناه الجماعة.

وشدد على أن الدعوة إلى إسقاط الدول عبر الفوضى تمثل استهدافًا لمؤسسات الدولة وشعبها، وتفتح المجال أمام جماعات مسلحة لفرض سلطتها بدلًا من المؤسسات القائمة.