حذر الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، من خطورة الأفكار التي تتبناها جماعة الإخوان، مستشهدًا بما ورد في كتاب «العدالة الاجتماعية في الإسلام» لسيد قطب، بشأن استهداف المنشآت الحيوية بالدولة وحرقها خلال الثورات.

فكر الإخوان يستهدف الكهرباء والمياه والسكك الحديدية

وقال المرشدي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن خطورة هذه الأفكار تتضاعف عندما تصدر عن شخصيات كبيرة ومؤثرة داخل الجماعة، موضحًا أن الدعوة إلى حرق المنشآت لا تتوقف عند حدود التحريض، وإنما تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره.

وأضاف أن هذه الأفكار تتضمن استهداف المناطق الحيوية في الدولة، وعلى رأسها منشآت الكهرباء والمياه، فضلًا عن الدعوة إلى قطع خطوط السكك الحديدية وإشعال الحرائق، بما يؤدي إلى افتعال الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن المصريين شهدوا بالفعل ممارسات تقوم على افتعال الأزمات ودفع الدولة إلى حالة من غياب الأمان والاستقرار والخوف، معتبرًا أن ذلك يرتبط بالنهج السياسي لجماعة الإخوان.

وتابع أن استهداف المرافق العامة لا يقتصر تأثيره على مؤسسات الدولة، بل يمتد إلى الأسر والعائلات الفقيرة التي تتضرر من تعطيل الخدمات وتدمير المنشآت، متسائلًا عن مدى توافق هذه الممارسات مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأكد المرشدي أن الدعوة إلى إحراق المنشآت وتعطيل المرافق العامة تعني الإضرار بالمجتمع بأكمله، وليس مجرد استهداف الحكومة أو النظام السياسي.