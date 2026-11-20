كشف الفنان خالد سليم عن أسباب غيابه عن افتتاح وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن ارتباطه بتصوير عمل درامي جديد من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل حال دون مشاركته في فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أن التصوير استحوذ على وقت كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما منعه من الحضور.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها خالد سليم لقناة DMC، خلال لقائه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأوضح أنه كان يتمنى التواجد في المهرجان والمشاركة في فعالياته، لكنه اضطر للغياب بسبب التزاماته الفنية، قائلًا إن العمل الجديد الذي يستعد لتقديمه في رمضان يتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرين، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

خالد سليم يكشف عن تفاصيل عمله الجديد في رمضان

وتطرق خالد سليم خلال اللقاء إلى مشروعاته الفنية المقبلة، مشيرًا إلى مشاركته في مسلسل «القناع » مع النجم ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان، معربًا عن حماسه للتجربة والعمل مع أحد أبرز نجوم الدراما المصرية.

خالد سليم يستعيد ذكرياته مع فيلم «سنة أولى نصب»

وعن ابتعاده عن السينما خلال السنوات الأخيرة، استعاد خالد سليم ذكرياته مع فيلم «سنة أولى نصب»، مؤكدًا أن هذا العمل يمثل محطة خاصة ومهمة في مشواره الفني، كونه أول تجربة تمثيلية له في حياته.

وقال إن مشاركته في الفيلم كانت بمثابة سنة أولى تمثيل بالنسبة له، موضحًا أنه عشق تجربة التمثيل منذ اللحظة الأولى، وأن الفيلم ترك علامة قوية في علاقته بالجمهور حتى الآن.

وأضاف أن أكثر ما يسعده أن الفيلم لا يزال يحظى بتفاعل الجمهور كلما أعيد عرضه عبر شاشات التلفزيون، لافتًا إلى أن كثيرًا من المشاهدين يحرصون على تصوير مشاهد منه وإرسالها إليه، مصحوبة برسائل تستعيد ذكريات الأيام الجميلة المرتبطة بالعمل.

وأشار إلى أنه قدم بعد ذلك عددًا من التجارب السينمائية، لكنه انشغل بالدراما التلفزيونية خلال فترة من مشواره، وهو ما جعله يبتعد نسبيًا عن السينما.

«في القلب».. فيلم خالد سليم ينتظر العرض منذ 2021

وكشف خالد سليم عن وجود فيلم سينمائي له بعنوان «في القلب»، انتهى من تصويره عام 2021، لكنه لم يرَ النور حتى الآن، معربًا عن أمله في إيجاد حل لطرحه قريبًا، سواء في دور العرض السينمائية أو عبر المنصات.

وأكد أن الفيلم يستحق أن يشاهده الجمهور، مشيرًا إلى أنه يتمنى التواصل مع المنتج والموزع للوصول إلى موعد مناسب لعرضه، خاصة أنه يرى أن العمل يحمل تجربة فنية مميزة.

خالد سليم يتمنى تقديم الشخصيات التاريخية

وعن الأدوار التي يتمنى تقديمها ولم تتح له الفرصة بعد، كشف خالد سليم عن رغبته الكبيرة في تجسيد الشخصيات التاريخية، موضحًا أن ملامحه العربية وإتقانه للغة العربية الفصحى ومخارج ألفاظها قد تساعده على تقديم هذا النوع من الأدوار بصورة مميزة.

وأوضح أن دراسته وإقامته في الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة كان لهما تأثير في ارتباطه باللغة العربية، كما ساهم اهتمام المقربين منه باللغة العربية الفصحى في تنمية حبه لها وإتقانه لقواعدها.

وأضاف أنه يتمنى تقديم شخصية تاريخية مؤثرة من الشخصيات التي تركت بصمة في فترات زمنية سابقة، مؤكدًا أن هذا النوع من الأعمال يمثل تحديًا فنيًا يتطلع إلى خوضه خلال الفترة المقبلة.

واختتم خالد سليم حديثه بالتعبير عن أمله في العودة بقوة إلى السينما، وتقديم أعمال متنوعة تترك أثرًا لدى الجمهور، سواء من خلال الدراما التلفزيونية أو الشاشة الكبيرة.