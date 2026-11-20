انتقد الإعلامي مصطفى بكري بيان وزارتي الخارجية الفرنسية والألمانية بشأن أوضاع الصحفيين في مصر، معتبرًا أنه يمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، وتجاوزًا لسيادتها، مؤكدًا أن القاهرة لن تقبل محاولات التدخل أو ممارسة الضغوط الخارجية عليها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البيان يتجاوز حدود الاهتمام بحرية الصحافة، متسائلًا عن أسباب حضور عدد من السفراء الأجانب جلسة قضائية تتعلق بصاحبة موقع «مدى مصر»، معتبرًا أن ما حدث يثير تساؤلات حول دوافع هذا الاهتمام.

وأضاف أن القضية لا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن مصر تضم صحفًا ومنابر إعلامية تتناول مختلف القضايا، وأن الاعتراض على أي إجراء قانوني يجب أن يكون من خلال المسارات القانونية، وليس عبر تحريض المجتمع الدولي ضد الدولة المصرية.

واستشهد بكري بتعامل السلطات الفرنسية مع بعض الوقائع المرتبطة بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتقد الموقف الألماني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا رفضه ما وصفه بازدواجية المعايير، ومشددًا على أن القضاء المصري هو صاحب الاختصاص في إصدار الأحكام والقرارات، وأن مصر لن تخضع للابتزاز أو الضغوط الخارجية.