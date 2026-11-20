حذر الدكتور إبراهيم المرشدي، مدير عام الإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف المصرية، من خطورة توظيف جماعة الإخوان للنصوص الدينية لتبرير العنف والجرائم، مؤكدًا أن الجماعات التي تتبنى الفكر المتطرف تلجأ إلى اقتطاع آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية وتفسيرها بما يخدم أفكارها.

الجماعة تستغل النصوص الدينية لمنح جرائمها غطاءً شرعيًا

وقال المرشدي، خلال لقاء على قناة «الحياة»، إن من أخطر ممارسات الجماعات المتطرفة ما وصفه بـ«شرعنة الفحش»، موضحًا أن ذلك يعني ارتكاب جريمة أو فعل بالغ الخطورة، ثم البحث عن دليل من القرآن الكريم لتبرير هذا الفعل وإقناع الآخرين بأنه صحيح.

وأضاف أن هذا السلوك يمثل قمة الفجور، لأن مرتكبه لا يكتفي بارتكاب الخطأ، وإنما يحاول الاستناد إلى النصوص الشرعية لإقناع نفسه ومخالفيه بصحة ما يفعل.

وأشار إلى أن هذه الجماعات لا تمتلك القواعد العلمية اللازمة لفهم الشريعة، ولا تتعامل مع النصوص وفقًا لأبجديات العلوم الشرعية، وإنما توظف القرآن والسنة عندما يخدمان أفكارها وتوجهاتها.

واستشهد المرشدي بما فعله الخوارج قديمًا عندما كفّروا الصحابة واستندوا إلى القرآن الكريم لتبرير أفكارهم، متسائلًا عما إذا كان القرآن قد دعا بالفعل إلى ما فهموه، أو أن المشكلة كانت في طريقة تفسيرهم للنصوص.

وأكد أن استغلال قدسية القرآن الكريم والسنة النبوية لتبرير الجرائم والاعتداء على الآخرين يمثل انحرافًا عن صحيح الدين، مشددًا على أنه لا يوجد في الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما يبرر مثل هذه الممارسات.