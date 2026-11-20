حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تطوير إيران قنبلة قذرة “إشعاعية”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستتحرك ضد طهران إذا ثبتت صحة هذه الأنباء.

وقال ترامب، خلال تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: «هناك شائعة مفادها أن إيران تعمل على تطوير قنبلة إشعاعية، وإذا صحت هذه الشائعة فسنتخذ إجراءً ضدها».

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتابع ما يجري داخل إيران عن كثب، قائلًا: «نحن نعلم الكثير عما يحدث في إيران، ونعرف كل ما يقولونه، ونعرف هويتهم ومكان وجودهم».

وشدد ترامب على أن بلاده ستتحقق من صحة هذه الأنباء، مؤكدًا: «لن نسمح بحدوث ذلك».