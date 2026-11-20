أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الصيد، رسميًا، نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة جديد لقيادة النادي خلال الدورة الانتخابية 2026-2030، والتي أسفرت عن فوز أشرف محرم بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

رسميًا.. أشرف محرم رئيسًا لنادي الصيد حتى 2030

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد لنادي الصيد برئاسة أشرف محرم، عادل سليم نائبًا للرئيس، هاني عزت أمينًا للصندوق.

وضمت قائمة الأعضاء فوق السن كلًا من: إيمان العاصي، أحمد وجيه، كريم عبد الرحمن، محمد العقدة، محمود عون، أحمد الشاذلي، إيمان كريم.

فيما أسفرت الانتخابات عن اختيار علي جبيلي وندا حافظ لعضوية مجلس الإدارة تحت السن.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت غلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، مع السماح للأعضاء المتواجدين داخل السرادق الانتخابي باستكمال عملية التصويت، وفقًا للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي الصيد “اكتمال النصاب القانوني” قبل ساعات من غلق باب التصويت، بعدما سجلت حضور 14 ألفًا و621 عضوًا من إجمالي 106 آلاف و295 عضوًا، ليكتمل النصاب القانوني وتُستكمل إجراءات الجمعية العمومية وإعلان نتيجة الانتخابات.

وبذلك يبدأ مجلس إدارة نادي الصيد الجديد مهمته رسميًا خلال الدورة الانتخابية 2026-2030، وسط ترقب أعضاء النادي للمرحلة المقبلة وما ستشهده من ملفات وتحديات على مستوى الإدارة والخدمات والأنشطة الرياضية والاجتماعية.