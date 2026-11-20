رفض إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، الربط بين تراجع نتائج فريقه مؤخرًا والقضية المالية التي تلاحق النادي الإنجليزي، مؤكدًا أن اللاعبين لا يشغلون أنفسهم بالضغوط والجدل الدائر خارج الملعب، وأن أسباب الهزائم الأخيرة تتعلق بتفاصيل فنية داخل المباريات.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة فولهام، غدًا السبت، على ملعبه، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يمر فيه الفريق بفترة صعبة بعدما تلقى ثلاث هزائم متتالية قبل فترة التوقف الدولي، ليفقد بدايته المثالية التي شهدت تحقيق سبعة انتصارات متتالية في المسابقة.

وتراجع السيتي إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن المتصدر آرسنال، ما يزيد أهمية مواجهة فولهام بالنسبة للفريق الساعي إلى استعادة توازنه والعودة إلى سباق المنافسة على اللقب.

ماريسكا يرفض ربط الهزائم بالقضية المالية

وأثارت القضية المالية التي يواجهها مانشستر سيتي تساؤلات بشأن تأثير الضغوط المحيطة بالنادي على أداء اللاعبين، خاصة بعد إدانته في سبتمبر الماضي بـ114 تهمة مالية من أصل 115 تهمة وجهتها إليه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار النادي في نفي ارتكاب أي مخالفات واستئناف الحكم الصادر ضده.

ورغم عدم فرض أي عقوبة حتى الآن، فإن التكهنات بشأن احتمالية خصم نقاط من رصيد الفريق أو تعرضه لعقوبات أخرى ألقت بظلالها على المشهد المحيط بالنادي.

لكن ماريسكا رفض هذه التفسيرات، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة: «لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون في ذلك كثيرًا، ولا أعتقد أنهم يركزون على الضجيج».

وأضاف المدرب الإيطالي، مستشهدًا بالفرص التي أهدرها الفريق خلال مبارياته الأخيرة: «إذا أردنا ربط الضجة بالهزيمة، ففي مباراة أستون فيلا خارج أرضنا، أتيحت لنا فرص كثيرة، على سبيل المثال، سدد إيليمان ندياي كرة ارتدت من القائم، وفي مباراة برايتون، كان حارس مرماهم رجل المباراة، وفي مباراة نوتنغهام فورست، أتيحت لإيرلينج هالاند فرصة التسجيل لتصبح النتيجة 2-2».

ماريسكا يتمسك بالهدوء رغم ثلاث هزائم متتالية

وشدد ماريسكا على أنه لا يرى اختلافًا كبيرًا بين مستوى الفريق خلال بداية الموسم، عندما حقق سلسلة انتصارات متتالية، والفترة الحالية التي شهدت ثلاث هزائم متتالية.

وقال: «أخبروني هذا الصباح أننا لعبنا 16 مباراة رسمية وفزنا في 12 منها. لذا، إذا قلتم لي إننا سنفوز في 12 مباراة من المباريات الـ16 القادمة، فسأوافق فورًا».

وتابع: «لم أكن أعتقد أننا نؤدي كل شيء على أكمل وجه عندما كنا نفوز بالمباريات، ولا أعتقد أننا ارتكبنا كل الأخطاء عندما خسرنا المباريات».

وتعكس تصريحات المدرب الإيطالي تمسكه بالثقة في المجموعة، رغم تراجع النتائج والابتعاد بفارق 6 نقاط عن آرسنال، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى معالجة الأخطاء بدلًا من الاستسلام للضغوط المحيطة به.

ضعف الدفاع يقلق ماريسكا قبل مواجهة فولهام

ورغم رفضه تحميل القضية المالية مسؤولية التراجع، اعترف ماريسكا بأن تحسين الأداء الدفاعي أصبح أولوية قصوى، بعدما استقبل مانشستر سيتي 8 أهداف خلال آخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني: «نحتاج أيضًا إلى تحليل الهزائم، في مباراتي أستون فيلا وبرايتون، كان حارس المرمى هو رجل المباراة. أما في مباراة نوتنغهام فورست، فلم نكن على المستوى المطلوب، خاصة في الشوط الأول».

وأضاف: «نستقبل أهدافًا كثيرة جدًا، معظمها كان بالإمكان تجنبه، والفكرة هي مواصلة الهجوم بنفس الأسلوب وخلق الفرص، مع الحفاظ على التوازن في الدفاع».

عودة مارك جويهي تمنح السيتي دفعة دفاعية

وتلقى مانشستر سيتي دفعة إيجابية قبل مواجهة فولهام، بعدما أعلن ماريسكا عودة المدافع مارك جويهي، الذي غاب عن مباريات منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة طفيفة.

ومن المنتظر أن تمثل عودة جويهي إضافة مهمة للمنظومة الدفاعية، التي عانت من استقبال عدد كبير من الأهداف خلال المباريات الأخيرة، في وقت يسعى فيه الفريق إلى استعادة صلابته الدفاعية وتحقيق الفوز أمام فولهام.