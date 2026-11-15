هالاند يخرج عن صمته بشأن أزمة مانشستر سيتي المالية: «جددت عقدي 9 سنوات ونصف السنة وهذا يقول كل شيء»

خرج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن صمته بشأن الاتهامات الموجهة إلى ناديه بارتكاب أكثر من 100 مخالفة مزعومة للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على مسيرته داخل الملعب، وأنه لا يرغب في الخوض بتفاصيل القضية القانونية التي لا يعرف عنها الكثير.

وجاءت تصريحات هالاند، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، عقب فوز منتخب النرويج على ويلز بنتيجة 3-1 في دوري الأمم الأوروبية، وهي المباراة التي شهدت تسجيل المهاجم هدفًا، قبل أن يتلقى سؤالًا بشأن التطورات المتعلقة بقضية مانشستر سيتي.

هالاند يسرد مسيرته بطريقة ساخرة ردًا على الاتهامات

وبدا هالاند حريصًا على تجنب الإجابة المباشرة عن القضية، إذ رد بطريقة ساخرة، مستعرضًا الأندية والفرق التي لعب لها خلال سنوات الناشئين، في إشارة إلى صعوبة ربطه بالتفاصيل المتعلقة بالفترة محل الاتهامات.

وقال مهاجم مانشستر سيتي: «في عام 2009، لعبت مع فريق براينه تحت 9 سنوات، وفي 2010 مع فريق تحت 10 سنوات، وفي 2011 مع فريق تحت 11 سنة.. وفي 2012 لعبت مع فريق تحت 12 سنة، ثم فريق تحت 13 سنة. هل نواصل سرد القائمة؟ لسنا بحاجة إلى ذكرها بالكامل».

لكنه واصل سرد مسيرته الكروية، مضيفًا: «في عام 2014 لعبت مع فريق تحت 14 سنة، وفي 2015 مع فريق تحت 15 سنة والمنتخب الوطني.. وبعد ذلك لعبت مع فريق تحت 16 سنة، على ما أعتقد. وفي عام 2016 انتقلت إلى الفريق الأول والفريق الثاني وفريق الشباب في براينه».

وتابع: «في عام 2017 انتقلت إلى مولده، ثم واصلت اللعب معه في 2018، سواء مع الفريق الأول أو مولده 2، كما شاركت لبعض الوقت مع فريق الشباب».

هالاند يرفض الخوض في المعركة القانونية بين مانشستر سيتي والرابطة

وأوضح المهاجم النرويجي أن القضية تتعلق بنزاع قانوني بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، ولا يرى نفسه مؤهلًا للتعليق على تفاصيلها.

وقال: «لذلك أجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يتعلق بمعركة قانونية.. إنها قضية بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، وستتولى لجنة مختصة النظر فيها.. هل يُفترض بي الإجابة عن ذلك؟ لست متأكدًا حقًا».

وبطريقة مازحة، أشار هالاند إلى أن بعض زملائه في منتخب النرويج، الذين سبق لهم اللعب في مانشستر سيتي خلال الفترة المرتبطة بالاتهامات، ربما يمتلكون معلومات أكثر بشأن القضية.

وأضاف: «أعتقد أن عددًا لا بأس به من اللاعبين النرويجيين كانوا موجودين في النادي خلال تلك الفترة.. كان هناك عبد السلام إبراهيم، ومارتن سامويلسن، وعمر العبدلاوي، كما كان كيتيل هاوج موجودًا أيضًا. أعتقد أن هناك لاعبين آخرين، لكنني لا أتذكر أسماءهم».

واستطرد: «إنه سؤال يصعب الإجابة عنه، لأنني لا أعرف الكثير عن هذه القضية.. أفترض أن الإجابات ستظهر في نهاية المطاف، لكنني لا أعرف متى. لم أقرأ الكثير عن الأمر».

هالاند يؤكد تمسكه بمانشستر سيتي

وشدد هالاند على أن اهتمامه الأساسي يتمثل في تقديم أفضل أداء ممكن بقميص مانشستر سيتي، بعيدًا عن التطورات القانونية التي يواجهها النادي، مؤكدًا أن عقده طويل الأمد يعكس مدى تمسكه بتجربته مع الفريق الإنجليزي.

وقال: «بكل صراحة، ينصب تركيزي على محاولة تقديم أفضل أداء مع مانشستر سيتي.. إنه النادي الذي وقعت معه عقدًا لمدة 5 سنوات في عام 2022، ثم جددت عقدي لمدة 9 سنوات ونصف السنة في أواخر عام 2024، وأعتقد أن ذلك يقول كل شيء بشأن هذا الموضوع. أنا لاعب في مانشستر سيتي، وسعيد للغاية بوجودي هناك».

وعندما سُئل عما إذا كانت القضية تؤثر على تفكيره بشأن مستقبله، أكد المهاجم النرويجي أنه لا يشعر بالندم على قراره بالانضمام إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن توقيعه عقدًا طويل الأمد يعكس ثقته في اختياره.

وأضاف: «أتفهم أنكم تريدون الحصول على عنوان صحفي هنا، لكن كما قلت، وقعت عقدًا طويل الأمد في عام 2024.. أعتقد أنني اتخذت قرارًا جيدًا للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي في عام 2022، ويمكننا جميعًا الاتفاق على ذلك».

وتابع: «لن أقول ذلك بنفسي، لكن انظروا إلى الألقاب التي فزت بها، وإلى مدى تطوري داخل الملعب وخارجه.. أنا أقف هنا بعد تحقيق الفوز في مباراة دولية بنتيجة 3-1، كما أننا نتصدر مجموعتنا في أوروبا».

هالاند يتحدث عن تراجع مانشستر سيتي قبل مواجهة فولهام

وفي ختام حديثه، تطرق هالاند إلى وضع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، معترفًا بأن النتائج لا تسير بالشكل المطلوب خلال الفترة الحالية، لكنه شدد على ضرورة التركيز على المباريات المقبلة ومحاولة تصحيح المسار.

وقال: «الأمور لا تسير بشكل جيد بالنسبة إلى مانشستر سيتي في الدوري، لكننا سنحاول تغيير ذلك أمام فولهام، ولا يمكننا التركيز على هذا الأمر الآن، إذ يتعين علي التركيز على مباراة الدنمارك».