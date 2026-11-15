قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شكاوى من انتشار «البق» بعدد من مدارس القاهرة .. والأهالي يُطالبون المسئولين بسرعة التحرّك
مصر: أمن البحرين ودول الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمننا القومي
بعد رباعية الدنمارك.. مدرب البرتغال يُثير الجدل بتصريح عن «رونالدو»: «ربما أفتقده ليؤنسني»
وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان جهود احتواء الأزمة بين أمريكا وإيران
من هيبة رونالدو إلى صدمة الدنمارك.. هل تملك البرتغال هوية دون الأسطورة؟
سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي .. مواصفات وأسعار وصور
اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة
صحف العالم تفتح النار على البرتغال بعد رباعية الدنمارك: كريستيانو لم يكن يستحق هذا
«قصور الثقافة»: ملتقى «همم للقمم» يعزّز ثقة الأطفال بأنفسهم ويمنحهم فرصة للتعبير عن مواهبهم | فيديو
وزارة الداخلية تقرّر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وزير الخارجية يلتقي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة لبحث تعزيز الشراكة التنموية
الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يدشن أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول للمترو ضمن صفقة الـ55 قطارا

كامل الوزير
كامل الوزير

يدشن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعد قليل تشغيل أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا تنضم تباعًا لأسطول الخط الأول، في إطار مشروع التطوير الشامل الذي تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع شركة "ألستوم" الفرنسية.


ويأتي انضمام القطارات الجديدة استكمالًا لمشروع التطوير الشامل لـ الخط الأول لمترو الأنفاق الجاري تنفيذه حاليًا، والذي يشمل تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وتجديد السكة والأعمال الكهروميكانيكية، بالتوازي مع تحديث أسطول الوحدات المتحركة؛ بهدف استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب، وتقليل زمن التقاطر، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.


وشهدت فعاليات التدشين حضور السفير الفرنسي بالقاهرة، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (AMECA) بشركة "ألستوم"، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلي الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع.

كامل الوزير زير النقل الخط الأول لمترو الأنفاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

الاهلي

«دويدار»: توقيت إعلان حكم مواجهة الأهلي وبيراميدز يثير علامات الاستفهام

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تصعد ضد دول الخليج.. طهران تطالب بتعويضات وتتهم دولًا عربية بالمشاركة في الهجمات ضدها

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

رئيس وزراء استراليا يرحب بإجراء محادثات بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة "أبيك"

"إكس" تطلق أداة جديدة لاقتطاع الفيديوهات وتحريرها..ومكافآت مالية لصناع المحتوى

"إكس" تطلق أداة جديدة لاقتطاع الفيديوهات وتحريرها..ومكافآت مالية لصناع المحتوى

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد