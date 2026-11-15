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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رباعية الدنمارك.. مدرب البرتغال يُثير الجدل بتصريح عن «رونالدو»: «ربما أفتقده ليؤنسني»

خيسوس
خيسوس
عبدالله هشام

أكد جورجي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على عدم افتقاده لكريستيانو رونالدو بعد الخسارة برباعية امام الدنمارك في تصفيات أمم أوروبا.

وقال  خيسوس المدير خلال تصريحاته بعد المباراة: أفتقد كريستيانو رونالدو في ماذا ؟ هو لم يعد موجودًا في المنتخب؟ربما أفتقده فقط ليؤنسني لكنه لم يعد يلعب معنا وقد اتخذ قراره.

خسر منتخب البرتغال برباعية مقابل هدف من نظيره الدنمارك، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت رباعية الدنمارك عن طريق هويبرج وهويلوند (هدفين) وأندرسن في الدقائق 43، 49، 53، 75.

فيما جاء هدف البرتغال الوحيد عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: كوستا، ريناتو فيجا، روبن دياز.

خط الوسط: ديوجو دالوت، روبن نيفيز، فيتينا، جواو فيليكس، برونو فيرنانديز، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: جونزالو راموس

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