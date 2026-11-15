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الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الجبنة القريش أم التونة .. أيهما أفضل لبناء العضلات وخسارة الوزن؟

الجبنة القريش
الجبنة القريش
ريهام قدري

يتساءل كثيرون ممن يتبعون الأنظمة الغذائية أو يمارسون التمارين الرياضية عن أفضل مصادر البروتين التي تساعد على بناء العضلات والتخلص من الدهون الزائدة، وتأتي الجبنة القريش والتونة ضمن أبرز الخيارات الغذائية التي تحظى بشعبية كبيرة، لكن أيهما الأفضل لتحقيق هذه الأهداف؟

الحقيقة أن الاختيار بين الجبنة القريش والتونة يعتمد على احتياجات الجسم، وكمية البروتين المطلوبة، وطريقة التحضير، وإجمالي السعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص يوميًا.

الجبنة القريش.. بروتين يساعد على بناء العضلات

تتميز الجبنة القريش باحتوائها على البروتين عالي الجودة، كما أنها توفر الكالسيوم وبعض العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام والعضلات.

وتحتوي على بروتين الكازين الذي يتميز ببطء هضمه نسبيًا، ما يساعد على إمداد الجسم بالأحماض الأمينية لفترة أطول، ولذلك يفضلها بعض الأشخاص كوجبة خفيفة قبل النوم أو ضمن وجبات الإفطار.

ومن أبرز فوائد الجبنة القريش:

  • المساعدة في بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية.
  • تعزيز الشعور بالشبع بفضل محتواها من البروتين.
  • توفير الكالسيوم الضروري لصحة العظام.
  • إمكانية إدخالها في أنظمة خسارة الوزن عند اختيار الأنواع قليلة الدسم والملح.

التونة.. مصدر غني بالبروتين وقليل السعرات

تُعد التونة من الأطعمة الغنية بالبروتين، وتتميز باحتوائها على عناصر غذائية مهمة، أبرزها فيتامين B12 والسيلينيوم، كما توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية، خاصة بعض أنواع التونة.

وتساعد التونة على دعم نمو العضلات وإصلاح الأنسجة بعد ممارسة التمارين الرياضية، كما أن محتواها المرتفع من البروتين يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الشعور بالشبع مع التحكم في السعرات الحرارية.

ومن فوائد تناول التونة:

  • توفير البروتين اللازم لبناء العضلات وإصلاحها.
  • المساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول.
  • احتواؤها على فيتامين B12 الضروري لوظائف الأعصاب وتكوين خلايا الدم.
  • توفير السيلينيوم الذي يدعم وظائف الجسم ومضادات الأكسدة.

ويُفضل اختيار التونة المحفوظة في الماء أو المحلول الملحي منخفض الصوديوم، مع الانتباه إلى تصفية الزيت عند اختيار الأنواع المحفوظة فيه.

أيهما أفضل لخسارة الوزن وبناء العضلات؟

لا يمكن اعتبار أحدهما أفضل بشكل مطلق؛ فكلاهما مصدر جيد للبروتين، ويمكن إدخالهما ضمن نظام غذائي يهدف إلى بناء العضلات وخسارة الدهون.

لكن التونة المصفاة من الزيت غالبًا ما توفر كمية أكبر من البروتين مقابل السعرات الحرارية مقارنة بالجبنة القريش، بينما تتميز الجبنة القريش بتوفير الكالسيوم واحتوائها على بروتين الكازين بطيء الهضم نسبيًا.

أما خسارة الوزن، فتعتمد بصورة أساسية على تحقيق عجز في السعرات الحرارية، مع تناول كمية كافية من البروتين وممارسة النشاط البدني بانتظام.

هل يمكن تناول الجبنة القريش والتونة معًا؟

يمكن التنويع بينهما خلال الأسبوع للحصول على مصادر مختلفة من البروتين والعناصر الغذائية، فمثلًا يمكن تناول الجبنة القريش مع الخضراوات في وجبة الإفطار، وإضافة التونة إلى وجبة الغداء مع السلطة.

ومن المهم الانتباه إلى أن التونة تحتوي على كميات متفاوتة من الزئبق بحسب النوع، لذلك يُنصح بالتنويع بين الأسماك واختيار الأنواع الأقل في الزئبق، وعدم الإفراط في تناول نوع واحد منها.

الخلاصة: إذا كان هدفك الحصول على بروتين مرتفع بسعرات حرارية أقل، فقد تكون التونة المصفاة خيارًا مناسبًا، أما الجبنة القريش فتتميز بالكالسيوم وبروتين الكازين. والأفضل هو التنويع بينهما ضمن نظام غذائي متوازن يتناسب مع احتياجات جسمك.

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