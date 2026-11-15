يخفض ترسبات الشرايين وضغط الدم.. نتائج مدهشة لدراسة علمية على عصير الرمان

يحظى عصير الرمان باهتمام متزايد من الباحثين، ليس فقط بسبب مذاقه المميز وقيمته الغذائية، ولكن أيضًا لاحتوائه على مركبات نباتية ومضادات أكسدة قد تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة مع تزايد الأبحاث التي تبحث في تأثير الأغذية الغنية بالبوليفينول على ضغط الدم وتصلب الشرايين.

وأشارت نتائج دراسات علمية إلى أن تناول عصير الرمان قد يرتبط بانخفاض ضغط الدم وتحسن بعض المؤشرات المرتبطة بتراكم الترسبات داخل الشرايين، وهو ما فتح المجال أمام مزيد من الأبحاث حول إمكانية الاستفادة من هذه الفاكهة ضمن النظام الغذائي للأشخاص الأكثر عرضة لأمراض القلب.

لكن هل يمكن أن يساعد كوب من عصير الرمان يوميًا في حماية الشرايين من الانسداد؟ وما حقيقة النتائج التي توصل إليها الباحثون بشأن تأثيره على ضغط الدم والكوليسترول؟

دراسة علمية تكشف تأثير عصير الرمان على ترسبات الشرايين

من أبرز الدراسات التي تناولت تأثير الرمان على صحة الشرايين دراسة نُشرت عام 2004 في مجلة Clinical Nutrition، وركزت على مجموعة من المرضى الذين يعانون من ضيق الشريان السباتي نتيجة الإصابة بتصلب الشرايين.

وتابع الباحثون تأثير تناول عصير الرمان بانتظام على حالة الشرايين لدى المشاركين، مع قياس التغيرات التي تحدث في سُمك الطبقة الداخلية والوسطى لجدار الشريان السباتي، وهو أحد المؤشرات المستخدمة لتقييم التغيرات المرتبطة بتصلب الشرايين.

وأظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في سُمك جدار الشريان لدى المشاركين الذين تناولوا عصير الرمان، إلى جانب تحسن بعض المؤشرات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وانخفاض ضغط الدم الانقباضي.

وتعد هذه النتائج من أبرز المؤشرات التي دفعت الباحثين إلى الاهتمام بالمركبات الموجودة في الرمان ودورها المحتمل في دعم صحة الأوعية الدموية.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن عصير الرمان يذيب الترسبات الموجودة بالفعل داخل الشرايين أو يعالج انسدادها، إذ إن الدراسة كانت محدودة العدد وتحتاج نتائجها إلى تأكيد من خلال تجارب أكبر.

عصير الرمان وضغط الدم..

لم يتوقف الاهتمام العلمي عند تأثير الرمان على الشرايين، بل امتد إلى دراسة علاقته بضغط الدم، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفي مراجعة علمية منشورة عام 2024 في مجلة Phytotherapy Research، حلل الباحثون نتائج 22 تجربة سريرية عشوائية تناولت تأثير الرمان على ضغط الدم لدى البالغين.

وأظهرت النتائج أن تناول الرمان ارتبط بانخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي بنحو 7.87 ملم زئبق، وانخفاض ضغط الدم الانبساطي بنحو 3.23 ملم زئبق.

وتشير هذه النتائج إلى احتمال وجود تأثير إيجابي لمركبات الرمان على تنظيم ضغط الدم، لكن الباحثين أكدوا أهمية إجراء المزيد من الدراسات لتحديد حجم التأثير ومدى استمراره، خاصة مع اختلاف كميات الرمان وطرق تناوله بين التجارب.

لماذا يؤثر الرمان في صحة الشرايين؟

يرجع الباحثون الفوائد المحتملة للرمان إلى احتوائه على مجموعة من المركبات النباتية النشطة، وعلى رأسها البوليفينول، وهي مواد طبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة.

ومن أهم هذه المركبات:

1- مركبات البوليفينول

تساعد هذه المركبات على مقاومة الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث نتيجة اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة داخل الجسم، وقد يرتبط بتطور بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- الأنثوسيانين

تمنح هذه المركبات الرمان لونه الأحمر المميز، وتتميز بخصائصها المضادة للأكسدة، كما تخضع للدراسة بسبب دورها المحتمل في دعم صحة الأوعية الدموية.

3- الإيلاجيتانينات

تعد من المركبات النباتية الموجودة في الرمان، ويمكن أن تتحول بفعل بكتيريا الأمعاء إلى مركبات أخرى تعرف باسم اليوروليثينات، والتي يدرس العلماء تأثيراتها المحتملة على الالتهاب والتمثيل الغذائي وصحة الخلايا.

ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول عصير الرمان؟

يرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار LDL بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين، خاصة عندما يتعرض هذا الكوليسترول لعمليات الأكسدة داخل الجسم.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان قد تساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول الضار، وهي عملية تلعب دورًا في تطور التغيرات الالتهابية داخل جدران الشرايين.

لكن يجب التمييز بين تقليل أكسدة الكوليسترول وخفض مستوياته في الدم؛ فليس هناك دليل قوي حتى الآن يسمح باعتبار عصير الرمان علاجًا لارتفاع الكوليسترول أو بديلًا عن الأدوية الخافضة له.

هل تناول الرمان أفضل أم شرب العصير؟

يمكن الحصول على المركبات الغذائية الموجودة في الرمان من خلال تناول الحبوب الطازجة أو شرب العصير الطبيعي، لكن هناك اختلافات مهمة بين الطريقتين.

فالرمان الكامل يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتعزز الشعور بالشبع، بينما يفقد العصير جزءًا كبيرًا من الألياف الموجودة في الثمرة، وقد يؤدي شرب كميات كبيرة منه إلى استهلاك كمية مرتفعة من السكريات الطبيعية خلال وقت قصير.

لذلك يظل تناول حبوب الرمان الكاملة خيارًا جيدًا ضمن النظام الغذائي المتوازن، ويمكن تناول العصير الطبيعي باعتدال مع تجنب إضافة السكر.

ما الكمية المناسبة من عصير الرمان؟

لا توجد حتى الآن جرعة يومية موحدة ومعتمدة من عصير الرمان يمكن اعتبارها علاجًا أو وسيلة مضمونة للوقاية من أمراض القلب.

وتختلف الكميات المستخدمة في الدراسات العلمية، كما تختلف النتائج باختلاف مدة الاستهلاك والحالة الصحية للمشاركين.

لذلك من الأفضل التعامل مع عصير الرمان باعتباره جزءًا من النظام الغذائي، وليس مشروبًا علاجيًا، مع مراعاة احتياجات الجسم والسعرات الحرارية وكمية السكريات المستهلكة يوميًا.

من يحتاج إلى الحذر عند تناول عصير الرمان؟

رغم أن الرمان يعد غذاءً آمنًا لمعظم الأشخاص عند تناوله بكميات غذائية معتدلة، فإن هناك بعض الحالات التي تستدعي الانتباه:

مرضى السكري: لأن العصير يحتوي على سكريات طبيعية وقد يؤثر في مستوى الجلوكوز بالدم، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية متعددة: يُفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن احتمال حدوث تداخلات دوائية، خاصة مع بعض أدوية الضغط والكوليسترول.

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الرمان: يجب عليهم تجنب تناوله إذا ظهرت أعراض تحسسية.

كيف تحمي قلبك وتحافظ على صحة الشرايين؟

لا يعتمد الحفاظ على صحة القلب على تناول نوع واحد من الفاكهة أو المشروبات، وإنما يحتاج إلى مجموعة من العادات اليومية، من أهمها:

تناول الخضراوات والفواكه المتنوعة بانتظام. تقليل الدهون المشبعة والأطعمة الغنية بالدهون المتحولة. الحد من تناول الملح والأطعمة شديدة التصنيع. ممارسة النشاط البدني بانتظام وفقًا للحالة الصحية. الحفاظ على وزن صحي. متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وسكر الدم. التوقف عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي.

الخلاصة

تكشف الأبحاث العلمية عن مؤشرات واعدة بشأن دور عصير الرمان في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة فيما يتعلق بضغط الدم وبعض المؤشرات المرتبطة بتصلب الشرايين والإجهاد التأكسدي.

ورغم ذلك، لا يزال الرمان غذاءً داعمًا للصحة وليس علاجًا لأمراض القلب، ولا ينبغي التوقف عن تناول أدوية الضغط أو الكوليسترول أو استبدالها بالعصير دون الرجوع إلى الطبيب.