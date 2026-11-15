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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة.. اللواء أمجد الشافعي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

برنامج واحد من الناس
برنامج واحد من الناس
محمد سعيد

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في "واحد من الناس" اليوم الأحد 9:30 مساء على الحياة، اللواء أمجد الشافعي، والأم المثالية للشرقية ناهد إبراهيم.

أبرز محاور اللواء أمجد الشافعي:

وتتناول الحلقة كشف كواليس بودكاست "المصيدة" وأغرب ردود الفعل عليه ، والحيلة الذكية للإيقاع بشيخ البلد وإخواته الـ 11

كما تكشف حكاية المجرم عزت حنفي.. صاحب مقولة “أنا الحكومة”

، وقضية جليلة والقاتل اللطيف.. وكلمة كشفت القاتل ، وأيضا قضية الرجل الفار وسقوط عصابته

وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف الليثي الام المثالية لمحافظة الشرقية ناهد إبراهيم

وتكشف خلال الحلقة انها  فقدت زوجها وربت 3 أطفال وحدها ، وفتحت محل زوجها لبيع أدوات السباكة وشالت المواسير على كتفها

وايضاً كيف قامت برعاية والدتها المريضة حتى آخر يوم في حياتها

واستطاعت بعد رحلة كفاح مشرفة كانت ثمرتها  2 أطباء ومهندس

عمرو الليثي اللواء أمجد الشافعي برنامج واحد من الناس الإعلامي عمرو الليثي

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