الليلة.. اللواء أمجد الشافعي ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في "واحد من الناس" اليوم الأحد 9:30 مساء على الحياة، اللواء أمجد الشافعي، والأم المثالية للشرقية ناهد إبراهيم.

أبرز محاور اللواء أمجد الشافعي:

وتتناول الحلقة كشف كواليس بودكاست "المصيدة" وأغرب ردود الفعل عليه ، والحيلة الذكية للإيقاع بشيخ البلد وإخواته الـ 11

كما تكشف حكاية المجرم عزت حنفي.. صاحب مقولة “أنا الحكومة”

، وقضية جليلة والقاتل اللطيف.. وكلمة كشفت القاتل ، وأيضا قضية الرجل الفار وسقوط عصابته

وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف الليثي الام المثالية لمحافظة الشرقية ناهد إبراهيم

وتكشف خلال الحلقة انها فقدت زوجها وربت 3 أطفال وحدها ، وفتحت محل زوجها لبيع أدوات السباكة وشالت المواسير على كتفها

وايضاً كيف قامت برعاية والدتها المريضة حتى آخر يوم في حياتها

واستطاعت بعد رحلة كفاح مشرفة كانت ثمرتها 2 أطباء ومهندس