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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق السيارات المصري.. مواصفات وأسعار أكسييد إى إس 2027 الجديدة

اكسييد اى اس موديل 2027
اكسييد اى اس موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكسييد اى اس موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكسييد اى اس موديل 2027 ، وتنتمي اى اس لفئة السيارات السيدان .

مواصفات اكسييد اى اس موديل 2027

زودت سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

اكسييد اى اس موديل 2027

ويوجد بـ سيارة اكسييد اى اس أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد.

اكسييد اى اس موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

محرك اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 462 حصان، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وبها عزم دوران 634 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ويمكنها قطع مسافة كهربائية تصل إلي 190 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر اكسييد اى اس موديل 2027

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 440 ألف جنيه .

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