من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

تحولت مشادة كلامية داخل منزل البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة باسم «أم دونا»، إلى أزمة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت تفاصيل خلافها مع خادمتها إلى العلن عبر بث مباشر، وانتهى المقطع بمشهد إلقاء المصحف الشريف على الأرض، لتتصاعد ردود الفعل الغاضبة، وتتحول الواقعة من خلاف على مستحقات مالية إلى بلاغات واتهامات تتعلق بازدراء الأديان وإهانة المقدسات، وصولًا إلى القبض على البلوجر وخادمتها.

البداية.. خلاف على الحساب يشعل الأزمة

بدأت تفاصيل الواقعة مع تداول مقطع فيديو من بث مباشر للبلوجر لي لي فؤاد، ظهرت خلاله في مشادة كلامية مع إحدى العاملات لديها، التي قيل إنها تحمل الجنسية النيجيرية، بسبب خلافات تتعلق بالحساب والمستحقات المالية.

وأظهر المقطع حالة من التوتر بين الطرفين، بعدما دخلتا في نقاش حاد بشأن إنهاء العلاقة بينهما وتسوية الحسابات المالية، قبل أن تطلب البلوجر من العاملة القسم على المصحف الشريف لحسم الخلاف الدائر بينهما.

لكن المشهد شهد تطورًا مثيرًا للجدل، بعدما ظهرت العاملة وهي تلقي المصحف على الأرض، في لقطة أثارت غضب عدد كبير من المتابعين، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

فيديو المصحف يشعل الغضب على مواقع التواصل

لم يتوقف الجدل عند حدود الخلاف الشخصي بين البلوجر وخادمتها، إذ أثار مشهد إلقاء المصحف ردود فعل غاضبة، واعتبر متابعون أن الزج بالمقدسات الدينية في خلافات شخصية أمر غير مقبول، مطالبين بضرورة التحقيق في ملابسات الفيديو والوقوف على حقيقة ما جرى.

كما أثار المقطع تساؤلات حول ظروف تصويره، وما إذا كان المشهد قد جاء بصورة عفوية خلال المشاجرة أم جرى توثيقه ونشره ضمن محتوى يستهدف جذب المشاهدات وتحقيق الانتشار.

القبض على الخادمة.. أول تطور في الأزمة

ومع تصاعد حالة الجدل، خرجت لي لي فؤاد في بث مباشر للرد على الانتقادات، وأعلنت أنها أبلغت الشرطة بشأن الواقعة، وأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خادمتها عقب الحادث.

وأكدت البلوجر، خلال حديثها، أن العاملة أصبحت داخل قسم الشرطة، وتخضع للإجراءات القانونية، وهو ما مثل أول تطور في المسار الأمني للأزمة، بالتزامن مع استمرار تداول الفيديو على نطاق واسع.

بلاغ للنائب العام ضد لي لي فؤاد وخادمتها

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند الإجراءات المتعلقة بالخادمة، إذ تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد البلوجر لي لي فؤاد والعاملة التي ظهرت معها في الفيديو، اتهمهما فيه بازدراء الأديان وإهانة المقدسات الدينية.

واستند البلاغ إلى المشاهد المتداولة، مطالبًا بفحص الفيديو والتحقيق في ظروف تصويره ونشره، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت ارتكاب مخالفات.

وأشار مقدم البلاغ إلى مواد بقانون العقوبات تتعلق بازدراء الأديان وإهانة الشعائر والمقدسات، إلى جانب أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

القبض على لي لي فؤاد.. الأزمة تصل إلى محطتها الأحدث

وفي تطور جديد مساء السبت 14 نوفمبر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر لي لي فؤاد، الشهيرة باسم «أم دونا»، على خلفية أزمة الفيديو المتداول، وما أثاره من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبث محتوى مخالف للقيم المجتمعية والدينية.