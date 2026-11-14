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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رحلة إلى مول مصر تتحول إلى كابوس.. فحص اتهام صانعي محتوى لسائق نقل ذكي بمحاولة اختطاف شقيقتهما وطفلها بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صانعي محتوى (شقيقان)، يتهمان فيه سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، بمحاولة اختطاف شقيقتهما، في أثناء استقلالها السيارة معه بصحبة طفلها الصغير، في مدينة الشيخ زايد، مطالبين بسرعة ضبطه والتحقيق في الواقعة.

وبحسب رواية شقيق السيدة التي وردت في مقطع الفيديو، بدأت الواقعة عندما طلبت شقيقته سيارة نقل ذكي للتوجه إلى مول مصر، وكان بصحبتها طفلها الصغير، إلا أنها فوجئت بالسائق يسلك طريقًا مغايرًا للوجهة المحددة عبر التطبيق، متجهًا إلى منطقة قريبة من النادي الأهلي، رغم عدم ارتباطها بمسار الرحلة.

وأضاف أن السائق برر تغيير الطريق، بأن الموقع الجغرافي هو الذي وجهه إلى هذا المسار، ثم قام فجأة بغلق نوافذ السيارة وأبوابها؛ الأمر الذي أثار مخاوف السيدة، ودفعها لمحاولة التواصل مع أسرتها والاستغاثة بهم.

وتابع الشاب، أن شقيقته تمكنت من الاتصال بزوجها وفتحت مكبر الصوت، وبدأت في الصراخ وطلب النجدة، حتى انتبه إليها أحد الأشخاص وزوجته كانا موجودين بالقرب من المكان، وسارعا إلى التدخل لمساعدتها.

ووفقًا لروايته، فتح السائق أبواب السيارة بعدما لاحظ اقتراب أشخاص منهما، لكن ملابس السيدة علقت بأحد أبواب السيارة خلال محاولتها النزول، فسقطت أرضًا وتعرضت للسحل مع تحرك السيارة، في مشهد تسبب في حالة من الرعب لها ولطفلها.

وأشار شقيق السيدة إلى أن شقيقته دخلت في حالة من الصدمة والارتباك عقب الواقعة، وظهرت عليها علامات الخوف الشديد، بينما أصيب طفلها الصغير بحالة من الفزع، لافتًا إلى تجمع عدد من الكلاب بالقرب منهما أثناء وجودهما بالمنطقة.

وطالب الشقيقان، الأجهزة الأمنية، بسرعة فحص الفيديو، والتحقق من تفاصيل الواقعة، وتحديد هوية السائق ومحاسبته؛ حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه.

كما طالبا بتشديد إجراءات التأكد من بيانات سائقي تطبيقات النقل الذكي حفاظًا على سلامة الركاب.

الشيخ زايد الجيزة مديرية أمن الجيزة مول مصر اختطاف

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