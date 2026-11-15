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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر عيار ذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أشهر أعيرة الذهب مع بدء تعاملات له اليوم الأحد 15-11-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لـ أشهر  عيار ذهب

وتضمن آخر تحديث لأغلى أعيرة الذهب، وهو من  عيار 14 الأقل قيمة، 3973 جنيها للشراء و 3956 جنيها للبيع.

ثبات سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب ثباتًا مع تداولات اليوم من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

فقد سعر الذهب ما يقارب من 5 جنيهات على الأقل في تداولات أمس ليجدد تراجعه على مدار الأسبوع الماضي بقيمة كسرت حاجز الـ 230 جنيها.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5960 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6811 جنيها للشراء و 6782 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6243 جنيها للشراء و 6211 جنيها للبيع.

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتقييم مسار الفائدة

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5960 جنيها للشراء و 5935 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5108 جنيهات للشراء و 5087 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3973 جنيها للشراء و 3956 جنيها للبيع.

تقرير: الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 3 أشهر وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وترقب الفائدة الأمريكية

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجينه الذهب 47,68 ألف جنيه للشراء و 47.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3885 دولارا للشراء و 3884 دولارا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا، عقب صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة تجاوزت توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات باتجاه تشديد السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3977.99 دولار للأوقية، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، لتسجل 3983.20 دولار للأوقية.

سعر الذهب الان مصر

وفي المقابل، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا مقابل سلة من العملات الرئيسية، ما زاد تكلفة شراء الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وضغط على الطلب على المعدن النفيس.

وجاءت الضغوط على المعدن الأصفر بعدما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاعا بأكثر من المتوقع، ما عزز رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية، وسط تلميحات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات إضافية لكبح التضخم، بما في ذلك احتمالات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

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