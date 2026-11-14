منال سلامة لـ صدى البلد: مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» تجربة مختلفة عن الميتافيرس.. فيديو

أعربت الفنانة منال سلامة عن سعادتها بالانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد «أنا أنت أنت مش أنا»، مؤكدة أن العمل يمثل تجربة فنية مختلفة ومميزة، نظرًا لما يتناوله من موضوعات معاصرة ترتبط بالتطور التكنولوجي وعالم الميتافيرس، في إطار درامي يواكب العصر والتغيرات التي يشهدها العالم.

وقالت منال سلامة، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها سعيدة للغاية بالانتهاء من تصوير المسلسل، مشيرة إلى أن العمل يحمل فكرة مختلفة وغير تقليدية، ويناقش عالم الميتافيرس، وهو من الموضوعات التي أصبحت تحظى باهتمام كبير في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي نعيشه خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» يعد تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة أنه يقدم موضوعًا يواكب العصر، ويطرح فكرة جديدة من خلال معالجة درامية مختلفة، معربة عن حماسها الشديد لعرض العمل ، وانتظارها ردود فعل الجمهور فور طرحه.

وأكدت الفنانة نهال سلامة أنها تتطلع إلى معرفة آراء المشاهدين وتفاعلهم مع أحداث المسلسل والشخصيات التي يقدمها أبطاله، موضحة أن تفاعل الجمهور يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأي فنان، خاصة عندما يكون العمل قائمًا على فكرة مختلفة وتجربة جديدة تسعى إلى تقديم محتوى يلفت الانتباه ويثير اهتمام المشاهدين.

وأشارت منال سلامة إلى أن تناول الأعمال الدرامية لقضايا مرتبطة بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة أصبح أمرًا مهمًا، في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع، وهو ما يمنح مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا» خصوصية، ويجعله من الأعمال التي تنتظر أن تحظى باهتمام الجمهور عند عرضه.

منال سلامة تتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وعلى جانب آخر، تحدثت الفنانة منال سلامة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معربة عن تقديرها لفكرة ترميم الأفلام القديمة ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أن هذه الفكرة عظيمة وتحمل قيمة فنية وثقافية كبيرة.

وقالت إن الاهتمام بالأفلام القديمة وإعادة الترميم للجمهور يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث السينمائي، وإتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على الأعمال التي شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما المصرية والعربية والعالمية.

وأضافت أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتمتع بمكانة كبيرة، فهو مهرجان عريق وعالمي، وله تاريخ طويل ومميز في دعم الفن السابع والاحتفاء بصناع السينما والأعمال السينمائية المختلفة.

وأكدت أن عراقة المهرجان ومكانته الدولية تجعله أحد أهم الأحداث السينمائية، مشيرة إلى أن استمرار الاهتمام بالسينما وتاريخها، إلى جانب الاحتفاء بالأعمال الحديثة، يعكس أهمية الدور الذي تقوم به المهرجانات السينمائية في الحفاظ على الهوية الفنية والثقافية.

منال سلامة بين الدراما الحديثة والتراث السينمائي

وتجمع تصريحات منال سلامة بين حماسها لتقديم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا»، الذي يتناول عالم الميتافيرس والتطور التكنولوجي، وبين تقديرها لتاريخ السينما وأهمية الحفاظ على تراثها من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتترقب الفنانة عرض مسلسلها الجديد خلال الفترة المقبلة، وسط حماسها لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاه العمل، الذي وصفته بأنه تجربة مختلفة ومميزة، تحمل موضوعًا معاصرًا يواكب التطورات التي يشهدها العالم.



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