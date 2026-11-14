مقترح برلماني لإنشاء مشروع وطني دائم لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية بالمحافظات

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، ببرنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أنه يمثل تجربة إعلامية وثقافية متميزة تعكس قيمة الدور الذي يمكن أن تلعبه القوة الناعمة المصرية في الحفاظ على الهوية الوطنية وإحياء تراث التلاوة المصرية العريقة.

اكتشاف أصحاب الأصوات الجميلة

وأكد حافظ أن البرنامج لا يقتصر على اكتشاف أصحاب الأصوات الجميلة، وإنما يقدم رسالة أعمق تتمثل في إعادة ربط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، وتسليط الضوء على المواهب المصرية التي تمتلك قدرات استثنائية في الترتيل والتجويد، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس ما تزخر به مصر من طاقات ومواهب تحتاج إلى الاكتشاف والرعاية.

وقال إن استعادة مكانة المدرسة المصرية في التلاوة تمثل حفاظًا على أحد أهم مكونات التراث المصري الذي تجاوزت شهرته حدود الوطن ووصل تأثيره إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

مقترح بإنشاء مشروع وطني لرعاية المواهب القرآنية

وطرح عضو مجلس الشيوخ مقترحًا بإطلاق مشروع وطني مستدام لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة والجهات المعنية، بحيث لا تتوقف جهود اكتشاف المواهب عند حدود المسابقة التلفزيونية.

وأوضح أن المقترح يتضمن إنشاء مراكز لاكتشاف وتأهيل القراء الموهوبين بالمحافظات، وتوفير برامج تدريب متخصصة على أيدي كبار القراء وعلماء التجويد، إلى جانب تنظيم مسابقات دورية على مستوى المراكز والمحافظات، مع منح المواهب المتميزة فرصًا حقيقية للتسجيل الإذاعي والتليفزيوني والمشاركة في المحافل القرآنية المحلية والدولية.

وشدد على أهمية الاهتمام بالمواهب الصغيرة والنشء، وتوفير مسارات تدريب ورعاية مستمرة لهم، بما يضمن إعداد جيل جديد قادر على حمل راية مدرسة التلاوة المصرية والحفاظ على مكانتها التاريخية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في المواهب والثقافة والقيم الإنسانية يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال، وأن «دولة التلاوة» قدم نموذجًا يستحق البناء عليه وتحويله إلى مشروع وطني مستدام، يليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري.