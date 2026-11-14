من أغاني المهرجانات إلى قراءة القرآن.. رحلة نور الريس للوصول إلى عرش «دولة التلاوة»

تصدر المتسابق نور الريس، ترند جوجل؛ بعد ظهوره في أول حلقة من حلقات الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

من هو نور الريس؟

نور الريس هو ابن محافظة الجيزة، ويبلغ من العمر 22 عامًا، وتلقى تعليمه في المعهد الأزهري بقريته.

ظهرت موهبة نور الريس في تلاوة القرآن منذ الصغر في المرحلة الإبتدائية، وصار يقلد كبار القراء في قراءة القرآن الكريم، وإلقاء الأناشيد والابتهالات الدينية.

اتجه نور الريس إلى مجال الغناء والمهرجانات، وترك القرآن والابتهالات فترة من عمره؛ ليحقق مكاسب مادية في عمر الشباب وفترة المراهقة، متأثرا بعوامل السوشيال ميديا في هذه الفترة وهو في العشرين من عمره.

نقطة التحول في حياة نور الريس جاء فجأة، بعد أن توفي أحد الأصدقاء المقربين إليه، فبدأت شرارة الاعتزال عن الغناء والمهرجانات، تلتها «رؤيا منامية» من صديق له، أخبره فيها بأن صديقه المتوفى رآه يبتعد عن الغناء؛ لتكون الشرارة الثانية في ترك هذا المجال، ثم الثالثة في توجيه أحد المنتجين له بأن «صوته يتناسب مع تلاوة القرآن الكريم».

عاد نور الريس، مرة أخرى إلى حضن القرآن الكريم كتاب رب العالمين، ووجد في نفسه الراحة والطمأنينة والخشوع والهداية من الله- عز وجل-، بعدما فقد الراحة النفسية في مجال الغناء والمهرجانات.

ومع ظهور برنامج دولة التلاوة في الموسم الأول، وأصبح مصدر إلهام لنور الريس في الاستعداد للاشتراك في الموسم الثاني من البرنامج وحفر اسمه بين المتسابقين ونيل إعجاب الجمهور ومحبي سماع الأصوات العذبة في القرآن الكريم.

نور الريس في دولة التلاوة

وحظي نور الريس بإشادة خاصة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأعضاء لجنة التحكيم في أول ظهور له بالموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة؛ بعدما قدم أداءً لفت انتباه اللجنة، التي أشادت بجمال صوته وقدرته على توظيف إمكاناته الصوتية، فيما وجهت له بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بأحكام التجويد ومخارج الحروف.

وكشف نور الريس أن الموسم الأول من البرنامج كان مصدر إلهام له، ودافعًا للمشاركة في الموسم الثاني، قائلًا إن التجربة دفعته إلى اتخاذ قرار خوض المنافسة.

وفي لفتة لدعم موهبة المتسابق وتطوير مستواه؛ طلب وزير الأوقاف، من حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، تخصيص برنامج تدريبي خاص لنور الريس، يمتد لعدة أسابيع؛ لتدريبه على أحكام التجويد ومخارج الحروف، بما يسهم في صقل موهبته والارتقاء بمستواه.