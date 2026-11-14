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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دولة التلاوة ينطلق بموسمه الثاني.. 25 ألف متسابق يتنافسون لإحياء مدرسة التلاوة المصرية

برنامج دولة التلاوة
برنامج دولة التلاوة
إسراء صبري

انطلقت مساء أمس الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، وسط اهتمام جماهيري واسع، في عودة جديدة للمسابقة التي تستهدف اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة في ترتيل القرآن الكريم وتجويده، وإبراز عراقة المدرسة المصرية في التلاوة.

وشهدت الحلقة الافتتاحية انطلاقة جديدة للمنافسات بمشاركة نخبة من المواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار تعاون وزارة الأوقاف مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستكمال نجاح الموسم الأول وتقديم جيل جديد من القراء القادرين على حمل راية التلاوة المصرية.

25 ألف متسابق و32 موهبة تصل إلى المنافسات

كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال افتتاح الحلقة الأولى، أن البرنامج شهد تقدم نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر، نجح 32 منهم في الوصول إلى مرحلة المنافسات، بعد اجتياز مراحل الاختبارات والتصفيات.

وأوضحت أن المتسابقين يخوضون رحلة تنافسية تتضمن 6 مراحل، تختبر قدراتهم الصوتية ومدى إتقانهم لأحكام التجويد والترتيل، إلى جانب قدرتهم على تقديم أداء متميز أمام لجنة التحكيم والجمهور.

وأشارت إلى أن الحلقة الأولى شهدت مشاركة 8 متسابقين في فقرة القراءة الحرة، لإثبات جدارتهم بالاستمرار في المسابقة، على أن يغادر متسابقان المنافسة بنهاية الحلقة.

أسامة الأزهري: عادت أيام الجمال والصفاء

وشهدت الحلقة الأولى حضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي أعرب عن سعادته بعودة البرنامج وانطلاق موسمه الثاني، مؤكدًا أن «دولة التلاوة» يعيد أجواء الجمال والصفاء وسهرات الأنس والفرح بكتاب الله.

وأشار إلى أن الموسم الجديد يحمل مواهب وطاقات إبداعية متجددة، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمه المتسابقون، ومؤكدًا أهمية اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة ورعايتها، حتى تواصل مصر دورها الرائد في عالم التلاوة.

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مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة والقنوات الناقلة

ويُعرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات CBC والحياة والناس.

ويستضيف الموسم الجديد عددًا من الشخصيات الدينية وكبار القراء، من بينهم الشيخ مشاري راشد العفاسي، الذي يشارك ضيفًا على لجنة التحكيم خلال بعض الحلقات، في إطار إثراء المنافسات والاستفادة من خبرات كبار المتخصصين في علوم القرآن وفنون التلاوة.

مشاري راشد العفاسي دولة التلاوة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف القرآن الكريم

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