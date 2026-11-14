الأوقاف في اليوم العالمي للسكري: الإسلام يولي صحة الإنسان عناية كبيرة

أكدت وزارة الأوقاف أهمية تعزيز الوعي بمرض السكري، وتشجيع الكشف المبكر والالتزام بالعلاج والمتابعة الطبية، تزامنًا مع اليوم العالمي لمرضى السكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، مشددة على أن الحفاظ على الصحة وصيانة الجسد من مقتضيات المسؤولية الدينية والإنسانية، وأن دعم المصابين بالمرض ورعايتهم واجب لا يقبل اللوم أو الانتقاص منهم.

وأوضحت الوزارة، في بيانها بهذه المناسبة، أن اليوم العالمي للسكري أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (61/225)، الصادر في 20 ديسمبر 2006، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بالمرض ومضاعفاته، وتعزيز جهود الوقاية والعلاج، وتيسير الوصول إلى التثقيف والرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن اتساع نطاق الإصابة بالمرض يعزز أهمية التوعية والكشف المبكر، إذ يقدر الاتحاد الدولي للسكري عدد البالغين المصابين به عالميًا بنحو 589 مليون شخص في عام 2024، بما يعادل قرابة شخص واحد من كل تسعة بالغين، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 43% من المصابين لا يعلمون بإصابتهم.

الأوقاف: الحفاظ على الصحة من مقتضيات شكر النعمة

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإسلام يولي صحة الإنسان عناية كبيرة، ويجعل الحفاظ عليها من مقتضيات شكر النعمة وأداء الأمانة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ \[الأعراف: 31\]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ \[البقرة: 195\].

كما استشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن لجسدك عليك حقًّا»، وهو ما يؤكد أهمية رعاية البدن وعدم إهمال احتياجاته.

وأوضحت أن اتباع نظام غذائي متوازن، والمواظبة على النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، وإجراء الفحوص الدورية، والالتزام بالعلاج، تمثل صورًا من الأخذ بالأسباب وصيانة النفس التي أمرت الشريعة بحفظها.

وشددت الوزارة على أن هذه التوجيهات لا تعني أن الإصابة بالسكري ترجع بالضرورة إلى سلوك المريض، نظرًا لتعدد أنواع المرض وأسبابه، مؤكدة ضرورة دعم المصابين ورعايتهم، والابتعاد عن توجيه اللوم إليهم أو الانتقاص من شأنهم.

13.2 مليون مصاب بالسكري في مصر

وكشفت تقديرات الاتحاد الدولي للسكري أن عدد البالغين المصابين بالمرض في مصر بلغ نحو 13.2 مليون شخص خلال عام 2024، ضمن الفئة العمرية من 20 إلى 79 عامًا، فيما وصلت نسبة الانتشار المقدرة بعد ضبطها وفق التركيب العمري إلى 22.4%، مع الإشارة إلى أن 62% من المصابين لا يعلمون بإصابتهم.

وفي مواجهة هذا التحدي الصحي، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة المصرية في الجمع بين الكشف المبكر والعلاج وتوطين صناعة الدواء، موضحة أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، التي انطلقت عام 2018 تحت مظلة «100 مليون صحة»، قدمت نحو 289.4 مليون خدمة طبية حتى أغسطس 2026، من خلال 16 مبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير خدمات العلاج والرعاية الصحية.

وفي إطار تعزيز الأمن الدوائي وتوفير علاجات مرض السكري، شهد ديسمبر 2024 إطلاق أول دفعة من الإنسولين «جلارجين» ممتد المفعول المُصنّع محليًا، بالتعاون بين شركة «إيفا فارما» المصرية وشركة «إيلي ليلي» العالمية، عقب حصول المستحضر على موافقة هيئة الدواء المصرية.

ويمتد التوجه نحو توطين الصناعات الدوائية الحيوية إلى المشروع القومي لمشتقات البلازما، الذي تنفذه شركة «جريفولز إيجيبت» بالشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة «جريفولز» العالمية. ويستهدف المشروع إنشاء منظومة متكاملة لجمع البلازما وفحصها ومعالجتها وتصنيع مشتقاتها، بالتزامن مع استكمال إنشاء مجمع صناعي متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز قدرات مصر على توفير الأدوية الحيوية ويدعم تحقيق الأمن الدوائي.

مستشفى الدعاة تدعم رعاية مرضى السكري

وأكدت وزارة الأوقاف دورها في تعزيز الوعي الصحي من خلال الخطاب الديني والبرامج الدعوية والتثقيفية، التي تركز على الاعتدال في الطعام والشراب، والحث على السلوكيات الصحية، وترسيخ مفهوم العناية بالجسد باعتبارها جزءًا من المسؤولية الدينية والإنسانية.

ويتكامل هذا الدور التوعوي مع الخدمات الطبية والتشخيصية التي تقدمها مستشفى الدعاة التابعة للوزارة، من خلال عياداتها المتخصصة ومعاملها ووحداتها العلاجية، إلى جانب ما شهدته من تطوير للأجهزة الطبية.

وشمل التطوير إضافة جهاز OCT لفحص الشبكية وتشخيص التغيرات المرتبطة بمرض السكري، فضلًا عن خدمات الرعاية الكلوية التي تقدمها وحدة الغسيل الكلوي، بما يسهم في متابعة بعض المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض.

وتواصل الوزارة، من خلال المستشفى، دعم حق المرضى في الرعاية الصحية وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية، في إطار عملي يجسد مقصد حفظ النفس ورعاية الإنسان.

الأوقاف تدعو إلى دعم المصابين بالسكري وحماية كرامتهم

وشددت وزارة الأوقاف على أن الوقاية من الأمراض المزمنة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات الصحية والتوعوية مع وعي الأفراد ومشاركتهم الإيجابية، موضحة أن حماية الصحة تبدأ باتباع سلوك يومي متوازن، وتستمر بالفحص والمتابعة الطبية، وتكتمل بإتاحة العلاج والرعاية لكل من يحتاج إليهما.

كما أكدت أهمية نشر الوعي المجتمعي بطبيعة مرض السكري، وتقديم الدعم اللازم للمصابين به، وصون كرامتهم، والعمل على توفير بيئة إنسانية تساعدهم على مواصلة حياتهم وممارسة أدوارهم في المجتمع.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء بأن يمن الله على المرضى بالشفاء والعافية، ويحفظ الجميع من الأمراض والأسقام، ويديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والعافية.



