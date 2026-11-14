أحمد السقا يعلق على اعتذار هشام سليمان عن تصريح "كوافير السقا"

نشر الفنان أحمد السقا تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرد فيه على اعتذار المنتج هشام سليمان بعد تصريحه المثير للجدل “كوافير السقا”.

وقال أحمد السقا: بعيدًا عن إنك أخويا الكبير وعملتلي أجمل أفلام، وتيتو أولهم، فاعتذارك غير مقبول، لأن عيب إنك تعتذر لأخوك الصغير، لأنك تحديدًا شاهد على كل تنازلاتي عن أجزاء كبيرة من أجري عشان نعمل أفلام حلوة ونخرج نجوم كتير ومن فضلك اعتذر عن إنك بتعتذر يا أخويا الكبير، اللي ياما وقفت جنبي من أيام مدرسة.. أبقى قليل الأصل ومش متربي لو فهمتك غلط يا أتش، بحفظ المقامات، ومتنساش إني حفيت وراك عشان تعملي تيتو.

اعتذار هشام سليمان

كان هشام سليمان قد نشر رسالة اعتذارا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: مني إلى صديقي العزيز الكوافير طه عبد الوهاب.. مثل ما قلته في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي عن مسلسل نسل الأغراب وذكرت اسم طه عبد الوهاب.. عفوا يا طه.. حقك على راسي.. وحق أحمد السقا على راسي.. زلة لسان متزعلش مني.

وقد كشف المنتج هشام سليمان خلال ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي، عن تفاصيل طريفة من كواليس مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، موضحا أن مصفف شعر السقا كان يتقاضى 25 ألف جنيه أسبوعيا، رغم عدم احتياج الفنان لتصفيف شعره خلال العمل.