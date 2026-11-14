لاستثمار طاقاتهم.. شباب بني سويف يشاركون في مبادرة "1000 نقطة جري"

نفذت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أمس الجمعة، فعاليات مبادرة 1000 نقطة جري، إلى جانب ممارسة رياضة الدراجات، وذلك في إطار المبادرات القومية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتشجيع النشء والشباب على تبني النشاط البدني أسلوب حياة، واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية.

يتم تنفيذ المبادرة من خلال وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وذلك في إطار خطط الدولة لتعزيز الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المجتمعية.

وجرت الفعاليات بتوجيهات وإشراف هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وبمتابعة د. أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، وعبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، وبالتعاون مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة د. محمد عبد المنعم، وبمشاركة هيئة الإشراف على المبادرة من المدربين ومنسقي المشروع.