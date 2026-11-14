نجيب ساويرس يرد بسخرية على أحمد الفيشاوي بسبب محمد رمضان

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على تصريحات الفنان أحمد الفيشاوي بشأن رفضه إخراج فيلم للفنان محمد رمضان، بسبب عدم تمتعه بالوسامة من وجهة نظره، في تعليق أثار تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع «X» تصريح الفيشاوي، الذي قال فيه: «لا يمكن أن أخرج لمحمد رمضان لأنه مش وسيم»، ليرد عليه ساويرس ساخرًا: «ومحمد رمضان لا يمكن يوافق إنك تخرجله لأسباب كثيرة»



وكان أحمد الفيشاوي كشف عن معاييره لاختيار الممثلين في الأعمال التي يتولى إخراجها، موضحًا أنه يفضل أن يتمتع أبطال أفلامه بدرجة كبيرة من الوسامة والطول والبنية الجسدية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية هبة حيدري في برنامج «منا وفينا».

وقال "الفيشاوي"، ردًا على إمكانية إخراجه عملًا للفنان محمد رمضان: «لا.. عشان أنا بحب الممثلين يبقوا عندهم درجة كبيرة من الوسامة، وبحبهم يبقوا طوال وعُراض.. ده البطل بتاعي، أنا بكلمك كمخرج دلوقتي».

وأضاف بشأن اختيار أبطال أعماله: «أنا كمخرج الاستايل بتاعي إني بحب أجيب ناس حتى البنات يبقوا شكلهم حلو وطوال وزي القمر.. أنا بحب أعمل أفلامي كده علشان الناس من حقها إنها تشوف حاجات شكلها جميل وممثلين بيمثلوا كويس وشكلهم جميل ويريحوا العين ويبقوا زي ما بيقولوا يخطفوا كده القلوب».

وعن إمكانية تغيير موقفه إذا كان العمل كوميديًا، أشار الفيشاوي إلى أنه قد يعيد التفكير في الأمر، قائلًا: «لو كوميدي طبعًا ده أنا بعشقه، لأن الكوميدي بيخلي المسائل تختلف.. يعني لو قلتي لي تخرج لرمضان كوميدي ممكن أفكر فيها».