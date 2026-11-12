أنت أخ وصديق وعشرة سنين.. أحمد فلوكس يحتفي بإشادة محمد رمضان بوالده: حبيبي يا عشماوي

احتفى الفنان أحمد فلوكس بإشادة الفنان محمد رمضان بتكريم والده، الفنان القدير فاروق فلوكس، خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معبرًا عن تقديره لرسالة رمضان، ومتمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.

ونشر أحمد فلوكس رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ردًا على إشادة محمد رمضان بحصول والده على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمعهما، وحرصه على تهنئته بما يحققه من نجاحات.

وكتب أحمد فلوكس: «حبيبي يا محمد، ونفرح بيك وبنجاحك، أنت أخ وصديق وعشرة سنين، وربنا يكرمك يا رب.. حبيبي يا عشماوي».

وكان الفنان محمد رمضان قد أشاد بتكريم فاروق فلوكس، معتبرًا أن منحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر يُعد من أبرز أحداث الدورة الحالية للمهرجان، تقديرًا لمشواره الفني الطويل وما قدمه من أعمال مميزة على مدار سنوات.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «أفضل ما حدث في مهرجان القاهرة في هذه الدورة جائزة الهرم الذهبي للفنان القدير فاروق فلوكس، مشوار طويل ويستاهل هذا التكريم عن جدارة».

وجاء تكريم فاروق فلوكس خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت في 11 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر 2026، حيث حصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من 6 عقود، وإسهاماته في السينما والمسرح والتليفزيون.

ويُعد فاروق فلوكس أحد الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في تاريخ الفن المصري، إذ بدأ مشواره خلال ستينيات القرن الماضي، وشارك في العديد من الأعمال البارزة، من بينها مسرحية «سيدتي الجميلة»، التي قدم خلالها شخصية «سليط»، وأفلام «الراقصة والسياسي» و«ضربة شمس» و«المرأة والساطور»، إلى جانب مسلسلات «رأفت الهجان» و«ليالي الحلمية» و«عائلة الحاج متولي» و«الدالي».