اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم الخميس 12 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" للمخرج الألماني رالف بليجر، وذلك في عرضه العالمي الأول بقسم العروض الخاصة، في تمام الساعة 9:30 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

"فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" فيلم وثائقي تبلغ مدته 62 دقيقة، يتتبع رحلة السوبرانو المصرية الشهيرة فاطمة سعيد، التي تنطلق في مسعى شغوف للحفاظ على موسيقى الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، أحد أبرز رموز العصر الذهبي للسينما الغنائية المصرية وأحد عمالقة الموسيقى العربية الحديثة.

وتهدف فاطمة سعيد من خلال هذه الرحلة إلى تقديم موسيقى محمد عبد الوهاب إلى جمهور عالمي، وضمان الحفاظ على مكانته في تاريخ الموسيقى، ليصبح الفيلم جسرًا يربط بين ثقافة العالم العربي وأوروبا، ويعيد تقديم إرث موسيقي عربي استثنائي إلى جمهور جديد.

رالف بليجر أحد أبرز المخرجين الألمان المتخصصين في أفلام الموسيقى والثقافة، وقد حصدت أعماله العديد من الجوائز، وعُرضت في مهرجانات دولية كبرى. وتضم أفلامه أعمالًا تناولت شخصيات موسيقية وفنية بارزة، من بينها فلورنس فوستر جينكينز، وريتشارد فاغنر، ولودفيغ فان بيتهوفن، وبيتر تشايكوفسكي. كما يؤكد ترشحه لجائزة إيمي الدولية مكانته بوصفه أحد الأصوات المبتكرة في صناعة الأفلام الموسيقية المعاصرة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.