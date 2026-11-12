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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صناع وأبطال فيلم «البرانية» في مهرجان القاهرة السينمائي

ابطال فيلم البرانية
ابطال فيلم البرانية
تقى الجيزاوي

استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، العرض الأول لفيلم «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث عُرض الفيلم ضمن المسابقة الدولية وعروض السجادة الحمراء. 

ويقدم الفيلم، الذي تبلغ مدته 84 دقيقة، حكاية تدور أحداثها في قرية البرانية الواقعة على أطراف القاهرة، حول أمل، وهي سيدة حامل تعيش مع عائلتها وسط حقول الياسمين، في أجواء تجمع بين بساطة الحياة الريفية ودفء الروابط الأسرية.

وتتغير حياة الأسرة مع تلقيها عرضًا لشراء الأرض التي تمتلكها، لتبدأ سلسلة من الخلافات والشكوك بين أفرادها، وتظهر التوترات التي ظلت كامنة في علاقاتهم، وسط صراع يهدد استقرار العائلة وتماسكها.

من هي أشجان الهمص مخرجة فيلم البرانية؟

أشجان الهمص صانعة أفلام درست في أكاديمية السينما الهولندية، وبدأت خلال سنوات دراستها كتابة عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «بيرينبورغ» و«فلين»، قبل أن تتخرج عام 2017 بفيلم مشروع تخرجها «إيمي».

وعقب تخرجها، خاضت تجربة العمل في مسلسل «سكام إن إل»، ثم حقق فيلمها القصير «بيردلاند» إنجازًا بحصوله على الجائزة الكبرى في مهرجان بريست السينمائي عام 2020.

كما شاركت في كتابة وإخراج إحدى حلقات المسلسل التلفزيوني «أونزي سترات»، ليأتي فيلم «البرانية» أحدث محطاتها السينمائية.

فيلم «البرانية» أشجان الهمص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

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