السعودية تعلن سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة قرب مكة المكرمة

أعلنت السلطات السعودية سقوط شظايا صاروخين باليستيين في قرية سبوحة، شمال شرقي مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، وذلك عقب إطلاقهما باتجاه العاصمة المقدسة.

الدفاع المدني يباشر البلاغ

وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة باشرت، أمس الأربعاء، بلاغاً بشأن سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة، بعد اعتراضهما وتدميرهما، مشيراً إلى وصول أجزاء منهما إلى قرية سبوحة، وفقاً لما أوردته قناة «العربية».

استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

أين تقع قرية سبوحة؟

وتقع قرية سبوحة على بُعد نحو 35 كيلومتراً شمال شرقي المسجد الحرام، على امتداد طريق السيل الكبير المؤدي إلى الطائف، بالقرب من مركز الضبط الأمني الذي يحمل اسمها، وتحيط بها مجموعة من التجمعات السكانية والأودية، من بينها وادي الصدر والخُرج والقشبة والرتجة.

الحوثيون ينفذون عمليتين في السعودية

في المقابل، أعلن متحدث باسم الفصائل المسلحة باليمن "الحوثيين"، تنفيذ عمليتين عسكريتين في المملكة السعودية، اليوم الخميس.

وقال يحيى سريع إن العملية الأولى استهدفت محطة الضخ رقم 7 على خط شرق - غرب بطائرة مسيّرة، زاعماً أنها حققت هدفها بنجاح.

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت منشأة ينبع النفطية بصاروخ باليستي، مدعياً إصابة هدفها.

مصر تدين استهداف أمن السعودية

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الخميس، استمرار الاعتداءات على أراضي السعودية، مؤكدة أنها تقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.