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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن منصور: مباريات الأهلي كانت «كيف» بالنسبة لي وهدف السوبر الأفضل

ايمن منصور
ايمن منصور
يارا أمين

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان يخوض مباريات القمة أمام النادي الأهلي بدوافع خاصة، بعد استغناء القلعة الحمراء عنه في بداية مشواره الكروي.

وقال أيمن منصور، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن» الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن طارق عبر قناة Modern MTI TV: «كنت بغل جدًا مع الزمالك قدام الأهلي، وكنت عايز أثبتلهم إني لاعب مميز وإنهم غلطوا لما مشّوني».

وأضاف: «مباريات الأهلي كانت بالنسبة لي كيف، وكنت بحب ألعب قدامهم وأقدم أفضل مستوى عندي، عشان أثبت إن قرار الاستغناء عني كان غلط».

وأوضح نجم الزمالك السابق أن رحيله عن الأهلي كان دافعًا كبيرًا له لإثبات قدراته داخل الملعب، خاصة خلال مواجهات القمة بقميص الزمالك.

واتم أن الهدف الأغلى له بكل تأكيد هدف السوبر الأفريقي في مرمى الأهلي لانه عالق في الأذهان حتى الآن.

أيمن منصور مباريات الأهلي نادي الزمالك الأهلي النادي الأهلي

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