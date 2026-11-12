أيمن منصور: تعرضت لتشخيص طبي خاطئ وأنقذوني في اللحظات الأخيرة.. وأشكر وليد دعبس

كشف أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس ادارة نادي مودرن سبورت عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة، مؤكدًا أنه مر بفترة صعبة للغاية، بعدما تعرض لتشخيص طبي خاطئ، قبل أن يتم تدارك الأمر وإنقاذه في اللحظات الأخيرة.

وقال أيمن منصور، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد مصر مودرن» الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن طارق عبر قناة Modern MTI TV: «كانت فترة قاسية عليا، واتشخصت غلط في البداية، ولحقوني في آخر لحظة».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «بشكر الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، على دعمه ومساندته ليا خلال أزمتي الصحية».

وتابع: «مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل معايا واطمأن على حالتي الصحية خلال فترة مرضي، وبشكرهم على اهتمامهم وسؤالهم عني».

واختتم أيمن منصور حديثه بالتأكيد على صعوبة الفترة التي مر بها خلال أزمته الصحية الأخيرة.