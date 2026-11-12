منتخب غانا يتقدم على الصومال بهدف نظيف في الشوط الأول بتصفيات أمم إفريقيا 2027

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب غانا أمام ضيفه منتخب الصومال بنتيجة 0/1 للبلاك ستارز، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

سجل جوناس أدجيتي هدف غانا في الدقيقة 45+2، وأهدر منتخب غانا ضربة جزاء في الدقيقة 14 أمام الصومال بعدما تصدى لها حارس المرمى من النجم جوردان أيو.

انطلقت مباراة غانا ضد الصومال في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحتل منتخب غانا المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، كما يحتل منتخب الصومال المركز الثالث بدون نقاط أيضًا، بينما يتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه منتخب جامبيا بـ6 نقاط أيضًا.