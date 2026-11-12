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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كندة علوش تشيد بفيلم «حدوتة» بعد مشاهدته مع منى زكي وتامر حبيب: ضحكنا وعيطنا

حدوتة
حدوتة
يارا أمين

أشادت الفنانة كندة علوش بفيلم «حدوتة»، معربة عن إعجابها بأحداثه وأداء أبطاله، وذلك عقب مشاهدته برفقة الفنانة منى زكي والسيناريست تامر حبيب، حيث وجهت رسالة تهنئة لفريق العمل، داعية الجمهور إلى مشاهدة الفيلم.

وشاركت كندة علوش متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، فيديو تحدثت خلاله عن تجربتها في مشاهدة الفيلم، مشيدة بالتفاصيل الفنية والتمثيلية التي لفتت انتباهها.

وقالت كندة علوش في الفيديو : «لسه خارجين من فيلم حدوتة، مبروك يا حلوين، الفيلم تحفة، إحنا ضحكنا وعيطنا، حلمي وأمينة يجننوا، والعيال يجننوا، والمزيكا حلوة، لازم كلكم تشوفوه، الفيلم تحفة».

وأوضحت إشادة كندة علوش مدى تأثرها بأحداث الفيلم، مشيرة إلى قدرته على الجمع بين المواقف الكوميدية واللحظات الإنسانية المؤثرة، كما أثنت على أداء أبطاله، إلى جانب الموسيقى التصويرية التي أضافت إلى أجواء العمل.

ولفتت كندة علوش كذلك إلى إعجابها بأداء حلمي وأمينة، فضلًا عن الأطفال المشاركين في الفيلم، مؤكدة أن التجربة تستحق المشاهدة، في رسالة حملت الكثير من الحماس والتقدير لفريق العمل.

فيلم حدوتة

ويُعد فيلم «حدوتة» من الأعمال السينمائية التي تمزج بين الكوميديا والدراما الإنسانية، وهو من بطولة أحمد حلمي وأمينة خليل، بمشاركة ماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم ومراد مكرم والطفل عمر شريف، مع ظهور محمد ممدوح ضيف شرف، والعمل من إخراج مازن أشرف وتأليف أحمد عبد الرحمن. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حدوتة»، التي يجسدها أحمد حلمي، وهو رجل فقد والديه في طفولته ونشأ لدى أسرة بديلة، قبل أن يواجه سلسلة من المواقف المعقدة التي تقوده إلى أخصائية للعلاج بالتنويم المغناطيسي، تجسدها أمينة خليل، في محاولة لاستعادة ذكرياته وكشف أسرار من ماضيه، وسط مواقف تجمع بين الضحك والتأثر. 

فيلم حدوتة كندة علوش فيلم «حدوتة» منى زكي تامر حبيب أمينة خليل

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