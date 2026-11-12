اليوم.. العرض الأول لفيلم "السماء والأرض" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعرض اليوم الخميس 12 نوفمبر، ضمن عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ47، فيلم "السماء والأرض" للمخرجة ميا بندريميا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم السما والارض

"السماء والأرض" فيلم وثائقي تبلغ مدته 88 دقيقة، يتتبع رحلة المخرجة ميا بندريميا بين الجزائر وفرنسا، في محاولة لفهم كيف مزق الاستعمار عائلتها. وكلما تعمقت في البحث، اكتشفت المزيد من التناقضات، حيث يطرح كل سر جديد تكشفه تساؤلات بدلًا من تقديم إجابات. وما يبدأ كتحقيق في المحرمات العائلية، يتحول إلى رحلة شخصية عميقة، تتصادم فيها التواريخ المدفونة مع حياتها الحالية.

ميا بندريميا صانعة أفلام وفنانة بصرية ومنتجة ذات أصول فرنسية جزائرية. بعد دراستها للعلاقات الدولية والدبلوماسية، استقرت في مصر، حيث عملت كمنتجة إبداعية واكتسبت خبرة واسعة في المشهد السينمائي بمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا. وهي مؤسسة ومديرة تنفيذية لشركة "نزار فيلمز" للإنتاج، ومقرها باريس، والتي تهتم بتقديم قصص من عالم البحر الأبيض المتوسط.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.